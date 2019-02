Ultimo aggiornamento: 10:26

RIETI - Prima gara ufficiale per un giovanissimo gruppo della Willie Basket, atteso oggi al debutto contro la Dbs Roma.Si tratta dei ragazzi del 2011/2012 allenati da Gianluca Tilli, un gruppo composto da 15 atleti, pronti a condividere le prime emozioni in un parquet.Grande attesa anche da parte della società reatina, pronta a vedere all'opera per la prima volta il gruppo, che infatti dichiara: «Dopo i primi mesi di allenamento e preparazione tecnico atletica, la Willie non ha remore ad affrontare le compagini romane per esaminare se il faticoso lavoro effettuato sta dando i risultati attesi, prima di tutto nella creazione di piccoli uomini e donne e poi di atleti».Per la società reatina, si tratta di un'altra squadra, che si appresta ad iniziare un nuovo campionato, dopo che gli altri gruppi stanno ottenendo buoni risultati nei rispettivi campionati. Numeri importanti per la Willie Basket Rieti, una realtà sempre più importanti, che ormai da diversi anni registra consensi sempre più alti.