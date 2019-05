© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Finale di stagione ricco di appuntamenti per la Willie Basket Rieti, che a partire da questo weekend si contenderrano le rispettive finali di categoria nel Torneo Asi. Un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la società, che potrà contare su ben 5 gruppi in lotta per il trofeo, segno di un grande lavoro e di programmazione da parte dello staff tecnico e societario.Si parte parte domenica 12 maggio con i Tigrotti Gold 2009 allenati da Gianluca Tilli e Nicoletta Vignoli, che a San Paolo sfideranno le Frecce Romane, mentre per i Draghetti Gold 2010 di Mauro Angelucci e Gianluca Teti dopo la vittoria del Memorial Lunari, ultime gare di campionato prima della finalissima dell'8 giugno.Gli Under 13 2006 allenati da Franco Cerafogli e Vittorio Morandi se la vedranno il 26 maggio al Palasojourner contro Ponte di Nona, mentre per gli esordienti 2007 di Sergio Vio e Federico Marinelli, sfida alla Dbs Roma, tra le mura amiche del PalaSojourner.Appuntamento per il 2 giugno a Ostia per i Falchi Gold, pronti a difendere il titolo vinto lo scorso anno contro la compagine della Dbs Roma. Ad un passo dalla finale anche i 2007 Silver di Vittorio Morandi e Pietro Carosella, che dovrà prima battere la Stelle Marine nello scontro diretto.Stagione finita per i 2008 Silver, dopo un ottimo campionato, dove hanno mostrato netti miglioramenti in vista della prossima stagione.Un momento importante per la società reatina, che afferma con entusiasmo: «Mai come questa stagione, però il preciso ed attento lavoro dello staff tecnico e di quello societario ha riconosciuto dei risultati così positivi, autentica conferma di lavoro, passione e sentimento, “regalati” quotidianamente a tutti i nostri ragazzi e grazie anche al supporto degli infaticabili genitori».