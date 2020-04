© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Willie Basket Rieti non molla l'attività e resta in linea con i tempi: infatti la società reatina proprio da ieri, 29 aprile, ha lanciato l'idea "Basket a distanza", un modo per mantenere alta l'attenzione verso i ragazzi, sperando di tornare al più presto tutti insieme in palestra.Ormai è una prassi, scuola e lavoro da casa e così anche il minibasket deve adeguarsi: tecnici e ragazzi incollati a tablet, Pc o smartphone per svolgere gli esercizi del preparatore atletico Andrea Quirini, nella prima sessione online d'allenamento del club reatino. Giardini, balconi o direttamente dentro il proprio appartamento, va bene tutto, l'importante è distrarsi e tutti i ragazzi dei diversi gruppi della Willie hanno svolto con impegno ed entusiasmo questa lodevole iniziativa.Soddisfatto anche Stefano Cicchetti, team manager della società, che a "Il Messaggero" racconta: «Abbiamo deciso di non fermarci, in questo momento di difficoltà, continuando ad investire tempo e passione sui nostri ragazzi . Devo ringraziare tutti i miei allenatori ed istruttori che non hanno perso il loro entusiasmo ed hanno accettato subito la nostra proposta con il massimo impegno. A loro va il merito e il riconoscimento di quanto di bello stanno facendo per questi ragazzi».