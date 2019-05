© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In un mese ricco di appuntamenti per la Willie Basket Rieti, domenica scorsa è arrivato il primo verdetto, con la vittoria dei 2009, guidata dal tecnico Gianluca Tilli.Il titolo è arrivato sul campo del San Paolo Ostiense, l'avversario nella finalissima per i giovani reatini è stata la Frecce Romane Bk, che ha conteso il trofeo fino al termine, in una gara equilibrata, che si è conclusa con il punteggio di 22-17 per la Willie.La vittoria del torneo regionale Asi è un motivo d'orgoglio per la società, i tecnici, i ragazzi e le loro famiglie, al seguito della squadra per tutta la stagione, come affermano dal club: «I piccoli leoncini hanno vinto una partita che è stata solo il coronamento di una stagione giocata sempre in crescendo, piena di soddisfazione e tanti sacrifici sia da parte dei ragazzi che da parte dei genitori, che ogni week end hanno portato i loro figli in giro per il Lazio. Quella di domenica è solo la prima di una serie di finali che tutte le varie categorie della Willie dovranno affrontare fino a metà Giugno, a dimostrazione che il lavoro, la passione e il sacrificio sono viatico di sicure future soddisfazioni sportive e non».Restano infatti da assegnare i titoli nelle categorie riservate ai 2010, agli Esordienti 2007, Falchi Gold, 2007 Silver e gli Under 13 2006.