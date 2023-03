Weekend chiave per l’Accademia Sabina: per l’U19 sfida al vertice con P.Corese, U15 a caccia del secondo posto. Il programma gare

RIETI – È pronto a partire un nuovo fine settimana di calcio giovanile che, come di consueto, intratterrà tutti gli appassionati del Reatino con le sfide di ben otto campionati. Weekend chiave soprattutto per l’Under 19 e 15 dell’Accademia Calcio Sabina: la prima, a due giornate dal termine del torneo, affronterà tra le mura amiche il Passo Corese in un incontro che, oltre al primo posto, vale forse l’intera stagione, mentre la seconda sarà ospite del Poggio Moiano per dar vita ad un match in cui in ballo c’è la momentanea medaglia d’argento della competizione provinciale.

Di seguito, l’elenco completo delle gare che vi racconteremo, con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale (girone B) – XVIII giornata

Fidene – Alba Sant’Elia: oggi, 11/3, ore 14:30, Stadio dei Ferrovieri di Roma

Cantalice – Castelverde: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 19 provinciale – XVI giornata

Accademia Calcio Sabina – Passo Corese: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale di Forano

Poggio Mirteto – Monterotondo 1935: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Nativo

Amatrice – Mentana 2019: oggi, 11/3, ore 15:00, campo “Antonio Sbardella” di Amatrice

Brictense – Pro Fiano: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Ginestra – Valle del Peschiera: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale “Santa Maria” di Monteleone Sabino

Under 18 regionale (girone B) – XXII giornata

Poggio Moiano – Academy Svs Roma: domani, 12/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale (Rieti) – XVI giornata

Mentana 1947 – Accademia Calcio Sabina: oggi, 11/3, ore 15:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Pro Calcio Studentesca – Palombara: oggi, 11/3, ore 15:00, campo del quartiere Micioccoli a Rieti

Grifo Academy – Città di Rieti: domani, 12/3, ore 11:00, campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Passo Corese – Poggio Mirteto: domani, 12/3, ore 11:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Velinia – Nuova Rieti: domani, 12/3, ore 15:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Turno di riposo previsto per il Poggio Moiano

Under 16 regionale (girone B) – XVIII giornata

Cantalice – Eretum Monterotondo: domani, 12/3, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XVIII giornata

Passo Corese – Santa Lucia: oggi, 11/3, ore 15:00, campo “Elio Valzecchi” di Talocci

Città di Rieti – Grifo Academy: domani, 12/3, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Under 15 provinciale (Rieti) – XVI giornata

Poggio Moiano – Accademia Calcio Sabina: oggi, 11/3, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Palombara – Pro Fiano: domani, 12/3, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Passo Corese – Nuova Rieti: domani, 12/3, ore 9:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Mentana 1947 – Pro Calcio Studentesca: domani, 12/3, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Città di Rieti – Velinia: domani, 12/3, ore 11:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Brictense – Poggio Mirteto: domani, 12/3, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Under 14 regionale (girone B) – XVIII giornata

Cantalice – Cesano: domani, 12/3, ore 10:30, campo comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XVIII giornata

Castelnuovese – Passo Corese: oggi, 11/3, ore 15:00

Su richiesta dei padroni di casa, è stata rinviata al 15 aprile la sfida d’alta classifica tra Vigor Rignano Flaminio e Accademia Sabina, mentre è il Città di Rieti ad osservare in questo fine settimana il turno di riposo.