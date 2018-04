di Lorenzo Santoprete

RIETI - L’Istituto d’Istruzione "Celestino Rosatelli" promuove ed organizza la Prima Edizione Nazionale di Wayouthack sulla Scuola, nel corso della quale 65 studenti del 3° e 4° anno lavoreranno insieme con l’obiettivo di

immaginare nuovi modelli, soluzioni digitali e prototipi in grado di favorire la sostenibilità e la crescita del nostro territorio; di ripensare alla scuola come interfaccia educativa aperta su di essoncontrare persone che condividano la stessa passione di innovare la scuola scoprendo e mettendo a frutto le potenzialità offerte dal digitale in ambito didattico; di sviluppare e mettere in mostra le competenze degli studenti; il modo di pensare out of the box



E’ una grande opportunità che la scuola mette a disposizione dei ragazzi, offrendo loro la possibilità di confrontarsi, ponendo a fattor comune idee e innovazioni su temi scolastici e di attualità.



I partecipanti avranno 15 ore per ideare un’applicazione o un oggetto che possano dare una soluzione al problema in questione senza alcun limite alla tecnologia da adottare Byod (bring your own device) ovvero gli studenti avranno la possibilità di utilizzare tutti i metodi per organizzarsi ma la presentazione dell’idea deve essere sviluppata tramite PowerPoint o Pdf.



Tutti gli studenti partecipanti saranno suddivisi in 10 “tavoli di lavoro” formati da 6 o 7 partecipanti eterogenei. Per quanto riguarda l’esposizione dei progetti, i ragazzi avranno a disposizione 3 minuti + 2 minuti dedicati ad eventuali domande poste dalla giuria. Ogni team dovrà avere almeno due computer per banco.



L’evento, organizzato in accordo con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, secondo il Piano Nazionale della Scuola Digitale de “La Buona Scuola” (legge 107/2015), si concluderà sabato con la revisione finale del progetto e la presentazione alla giuria la quale decreterà i vincitori.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA