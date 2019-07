IL CALENDARIO

RIETI - Venerdì 26 e sabato 27 luglio torna Water & Fire, la due giorni di eventi sul fiume Velino promossa dal Moby’s Sub Apnea Blu di Rieti. La V edizione si terrà all’altezza del ponte Romano e promette anche quest’anno esibizioni spettacolari in notturna sull’acqua.“La manifestazione – spiegano i promotori – si è arricchita di contenuti. Protagonisti saranno anche ragazzi con diverse abilità, che mostreranno tutte le loro capacità entrando in acqua accompagnati da istruttori specializzati”.“Abbiamo cominciato questa avventura con i ragazzi della Fondazione di mio fratello, Vincere Insieme – spiega il presidente Maurizio Dionisi - Con le dovute accortezze, questi ragazzi scenderanno in acqua in notturna e ne vedremo delle belle”.“L’edizione dello scorso anno è stata fantastica, quest’anno lo sarà altrettanto” promette Fabrizio Festuccia veterano delle immersioni.In programma venerdì alle 18.30 il convegno “Insieme si può” oltre le barriere, ospitato al Rive Gauche Caffè. Alle 20 l’esibizione del gruppo di danza “Con le ali ai piedi”. Sabato alle 20.10 l’esibizione del gruppo AGN Bike Cross. Alle 21.30 comincerà lo spettacolo sull’acqua con esibizioni e giochi di fuoco. Alle 23.30 l’esibizione del gruppo musicale “Good face”.“Ci saranno collocazioni molto particolari – spiega Marco Turani, uno degli artisti coinvolti – Proporremo un medley, tutto dal vivo, che va dal classico a contaminazioni varie. Un quartetto d’archi mi accompagnerà in questo palcoscenico speciale che sarà il fiume”.