Rieti, volo a vela, scontro tra due alianti: un pilota atterra, l'altro si getta con il paracadute. Solo escoriazioni

RIETI - Collisione tra due alianti in volo durante lo svolgimento della Coppa Città di Rieti. È accaduto questo pomeriggio, intorno alle 14.50, presumibilmente nella zona dell'Aquilano: uno dei due volovelisti coinvolti nella collisione, impegnato nella Coppa, è riuscito ad atterrare in sicurezza all'aeroporto di Preturo con un'ala fortemente danneggiata dall'impatto, ma senza conseguenze fisiche per lui.



La direzione di gara della competizione reatina ha immediatamente allertato tutte le autorità competenti riguardo a quanto avvenuto. Sono iniziate le ricerche del secondo pilota, un trentenne, che fortunatamente sta bene: è infatti riuscito a buttarsi con il paracadute. Per lui, trasporto all'ospedale dell'Aquila, ma solo per alcune escoriazioni.