CLASSIFICHE STABILI

RIETI - Le velocità non sono state certo quelle esagerate della quarta giornata, conclusa con il super volo del cannibale austriaco Peter Hartmann a 165 chilometri orari lungo i 410 km del percorso disegnato per il Gruppo 2, il miglior secondo volo di sempre a Rieti, dopo i 169 chilometri orari di media fatti registrare al Ciuffelli il 17 agosto 2017 da Riccardo Brigliadori.Alla quinta giornata della Coppa Città di Rieti, invece, le condizioni erano forse persino migliori di quelle del giorno precedente, ma stavolta l’aria piatta dell’anticiclone africano inizia a farsi sentire anche lungo le classifiche, dove solo qualche ribaltone o sorpresa imprevista potrebbe rivoluzionare ranking che sembrano avviarsi verso una cristallizzazione da podio.Hartmann è sempre lì, al primo posto del Gruppo 2, nonostante Roberto Istel continui a volare una delle sue migliori stagioni di sempre, condita di nuovo da una prima posizione di giornata (chiusa alla comunque ragguardevole velocità di 137 km/h) che gli garantisce addirittura il secondo piazzamento generale davanti persino a Giorgio Galetto. Dopo le fatiche della Coppa Internazionale del Mediterraneo, nonostante il nono posto di giornata stavolta Jon Gatfield sembra volersi più che altro divertire a bordo del biposto insieme al figlio Mike, distanti ormai anni luce anche dai primi dieci piazzati, zona di autentico sali-scendi quasi tutto a predominanza italiana.Dall’altra parte, in Gruppo 1, a reggere il gioco ad Hartmann c’è il connazionale Martin Pirker, che però nel podio di giornata finisce terzo, scalzato da Alberto Sironi prima e da Stefano Ghiorzo poi, i due che usano la Coppa come laboratorio d’esperimenti della classe dei 13 metri e mezzo.