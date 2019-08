IL TERZO EUROPEO A RIETI

RIETI - Erano i sei eroi della maglia azzurra, la piccola flotta italiana che nell’agosto del 2015 – durante la seconda parte della diciottesima edizione dei Campionati Europei di volo a vela, assegnati a Rieti - fu chiamata a difendere a casa propria il tricolore dall’assalto di francesi, austriaci, cechi, inglesi e polacchi, in un appuntamento che, in alcuni momenti, si rivelò un’autentica trappola meteorologica, facendo finire a terra mezza flotta continentale.Quattro anni dopo, i sei protagonisti dell’Europeo (insieme al meteorologo di Casa Italia, Ezio Sarti, che dall’anno successivo, a furor di popolo è divenuto il meteo-man ufficiale delle gare di Rieti e buona parte d’Italia) si sono ritrovati a Rieti quasi tutti nello stesso momento: Luca Urbani, Giorgio Galetto, Davide Schiavotto e Sarti impegnati nella Coppa Internazionale del Mediterraneo, Vittorio Pinni alla Coppa Città di Rieti mentre Vittorio Squarciafico e Luca De Marchi sono tornati anche loro al Ciuffelli, ma stavolta fuori gara e soltanto per qualche volo di piacere (tutti ritratti nello scatto del fotografo reatino Massimo Rinaldi, realizzato per il libro “Campionati Europei di volo a vela a Rieti 1982 – 1994 – 2015”). Tanto o poco è cambiato nelle loro vite, con scelte anche radicali: ma il ricordo di quell’evento, quattro anni dopo, ha finito per rivelarne la memoria cementificata dall’amicizia maturata anche nell’amarezza di una competizione che all’Italia, troppo spesso, mostrò soltanto il volto della sfortuna, a dispetto dell’impegno profuso da ognuno di loro.Per Rieti l’Europeo fu un successo nel risiko delle assegnazioni internazionali, consentendo al piccolo aeroporto di via Rosatelli di raggiungere il traguardo della terna continentale dopo i primi due appuntamenti del 1982 e del 1994, oltre ai Mondiali svolti nel 1985 e 2008. La grande assenza fu quella di Sebastian Kawa, numero uno del ranking mondiale: il resto, però, non fu da meno anche se, considerata la distanza geografica soprattutto dei paesi del nord Europa, molti dei volovelisti transitati al Ciuffelli in occasione degli Europei del 2015 non hanno però più fatto ritorno a Rieti negli anni successivi.Per salutare la città, ad inizio competizione, fu organizzata la sfilata inaugurale al camposcuola “Guidobaldi” (ma i volovelisti finirono per salutarsi da soli, viste le tribune deserte), prima che il Ciuffelli si trasformasse in una sorta di fortino allestito in quella che fu scherzosamente ribattezzata “Casa Italia”, ovvero il proprio spazio di campeggio offerto agli azzurri da parte di Sandro Montemaggi, ad ogni ora del giorno, per fare il punto sulle tattiche azzurre insieme al team captain Paola Lanzieri.Chi, dopo quattro anni, si prepara a cambiare totalmente vita è Luca De Marchi il quale, nella classe dei 15 Metri (volata insieme a Galetto) fu quinto totale, con due terzi posti di giornata e addirittura una prima posizione, che quasi gli consentirono di sfiorare il podio: «Agli Europei fu l’ultimo giorno che ci fece perdere la gara – ricorda De Marchi - Fu fatta una scelta sbagliata a livello di squadra, ovvero quella di stare verso il lato ovest del territorio di gara anziché passare lungo il Gran Sasso e il Vettore: quello fu l’errore che pagammo io e Galetto. Per il resto, però, la gara andò bene e come squadra ottenemmo delle belle soddisfazioni. Era il primo Europeo che facevo ma a Rieti ero a mio agio, perché volo qui da ormai quattordici anni e di Coppa del Mediterraneo ne ho fatte tante».L’aliante, per ora, l’ha messo un attimo da parte, in attesa di trasferirsi in Cina per ragioni professionali: «In questo momento, di volo a vela in Cina non c’è nulla – spiega – Ci sono soltanto tre o quattro persone che provano ad essere i pionieri e da lì vanno ad allenarsi in Australia o Nuova Zelanda. Cercherò di volare anche lì e riuscire a creare una connessione con l’Italia sarebbe interessante. Rieti, naturalmente, potrebbe essere una delle ipotesi da prendere in considerazione per collegarla allo sviluppo volovelistico della Cina».La giornata più nera degli Europei fu senza ombra di dubbio la quinta, quando già al briefing meteo del mattino la temperatura si rivelò alta e poi sempre di più, fino a sfiorare i 40 gradi, trasformandosi nell'innesco dell'acquazzone pomeridiano - l'unione di tre diversi aree temporalesche, di Rieti, Carsoli e Pescasseroli – che fece registrare fuoricampo ad esattamente metà dei piloti in gara. A chi andò peggio di tutti, però, fu Vittorio Squarciafico (in classe Standard, insieme a Pinni) che, dopo il primo posto nella giornata precedente, atterrò in un bosco di Civitella Rovereto, in provincia di L'Aquila, a pochi metri dal fiume Liri, fermato, nel suo rovinoso fuoricampo, soltanto dall'impatto contro un albero. Per il volovelista di Verona, fortunatamente, nessuna conseguenza se non quelle all'aliante, danneggiato in più punti, lasciando così la flotta Italia ridotta a cinque azzurri ancora in gara.«Troppa aggressività in volo, forse il giorno prima mi aveva motivato più del dovuto e commisi una sbavatura – ricorda Squarciafico - Ero più basso degli altri e insistetti troppo a planare. Quando sbagli grossolanamente e rompi l’aliante commetti un errore grave, perché rischi di farti male e comprometti la squadra, senza poter continuare il campionato. Di quell’incidente mi è rimasto un senso di colpa nei confronti della squadra, perché restò con un atleta in meno a causa di un mio errore personale, di una scelta sbagliata che feci in buona fede».Nel frattempo, è arrivato anche l’addio alla maglia azzurra: «Due anni fa ho dato forfait perché ho un’età in cui non mi sento più sufficientemente motivato e nelle giuste condizioni atletiche – spiega – E’ giusto che vada qualcuno più giovane, perché quando arrivi a stancarti troppo il rendimento cala. Era giusto un ricambio e io ho fatto la mia parte, finché ho avuto degli stimoli forti per poter affrontare delle gare di quel livello dove è già difficile fare un buon risultato quando sei motivato, figurarsi quando non lo sei più. L’anno prossimo, però, mi ributto nella giungla della Cim».Al suo collega della Standard, Vittorio Pinni, andò meglio, riuscendo a tagliare il traguardo dell’ultima giornata, quinto finale e quarto di giornata al penultimo volo: «Come tutte le gare importanti condivise con gli amici, l’Europeo mi ha lasciato un ricordo stupendo – racconta Pinni – E anche un po’ di amaro in bocca per qualche prova non riuscita benissimo. Tutto sommato, però, è stata un’ulteriore conferma che Rieti ci regala delle giornate favolose: certo, pensavo di riuscire ad andare un gradino più avanti, poi però ci si accontenta».La classe Club, quella degli alianti vintage, fu il banco di prova del volo di coppia immaginato fra il reatino Luca Urbani – che a Rieti aveva già volato anche nei due precedenti Europei del 1982 e 1994 – e il 35enne veneto Davide Schiavotto, una sinergia che ebbe bisogno di tempo per amalgamare un’osmosi sportiva che, fino a quel momento, non aveva mai avuto possibilità di essere testata a fondo, se non ai precedenti Mondiali del 2012 in Argentina: “Le coppie sportive andrebbero rodate per anni – ammette Schiavotto – Con Luca, che stimo molto, non avevamo mai avuto grandi occasioni per poterlo fare e così ci provammo agli Europei, dove però riuscimmo persino a vincere l’ultima prova”.Schiavotto infatti fu primo, Urbani secondo di appena pochi secondi sulla linea del traguardo, mentre per il vicentino fu il bis, dopo l’oro ottenuto alla sesta giornata, ma con un magro bottino di punti a causa dei percorsi di volo disegnati più corti dopo la débâcle meteo del giorno precedente, sancita dall’incidente di Squarciafico: «L’affiatamento sportivo con Davide ci fu – assicura Urbani – E mi ricordo di quell’ultimo giorno, quando vincemmo grazie al diverso percorso che seguimmo rispetto agli altri, quando arrivati al secondo lato spinsi per passare sulla rotta interna. A livello sportivo fu una bella gara: certo, feci un paio di fuoricampo che si sarebbero dovuti evitare, soprattutto in giornate dove altri avevano invece chiuso il percorso».Il bottino della Club, alla fine, fu però il più amaro fra i cinque rimasti in gara, con Schiavotto 13esimo totale e Urbani 14esimo, in un Europeo ad alto tasso di qualità avversaria.Quattro anni dopo gli Europei, l’addio alla nazionale lo ha dato anche Giorgio Galetto, con l’annuncio che fece a Rieti nel 2018, al termine della Cim. Dopo oltre trent'anni di onorate presenze e decine di vittorie conseguite ovunque e partecipazioni in oltre 95 gare e trofei, l'indimenticato campione del Mondiale di Bayreuth '99 e del Grand Prix del 2011 vinto nella culla tedesca del volo a vela, alla Wasserkuppe, alla soglia dei sessant’anni si è sfilato la maglia azzurra: «Rispetto anche a Rieti 2015, la nazionale mi manca, certo – ammette Galetto – Ma gare come quella, con due settimane filate di volo, sono pesanti da sostenere». In forma però continua a restarci, come testimonia l’oro soffiato a tutti nella 18 Metri dell’appena conclusa Cim.Nella 15 Metri degli Europei Galetto fu sesto - una posizione dietro a De Marchi - primo anche lui nella sesta giornata, quando il punteggio non premiò affatto i più bravi. Ma la fortuna si dimenticò spesso di non voltare le spalle agli azzurri, a Rieti 2015.