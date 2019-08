IL RITORNO DEL PLURICAMPIONE MONDIALE STEFANO GHIORZO

QUESTI I PARTECIPANTI ALLA COPPA CITTA’ DI RIETI

RIETI - Prima giornata di gara, sulle otto calendarizzate fino al 24 agosto, per la Coppa Città di Rieti. Al Ciuffelli prenderà il via questa mattina la seconda parte delle competizioni dell’estate volovelistica reatina: un’ultima tranche da poco più di una settimana, prima della conclusione definitiva della stagione agonistica organizzata dall’Aero Club Rieti, dopo le dieci giornate disputate con la Coppa Internazionale del Mediterraneo, una delle quali annullata a causa della collisione avvenuta fra due alianti in gara. Sulla linea di volo, 48 alianti e 64 piloti compresi i biposto, cifre ben più alte rispetto alla Cim, quest’anno inaspettatamente sottotono per numero di partecipanti.In scena tornano così nuovamente tanti protagonisti della Cim – Giorgio Galetto, Alberto Sironi, Mattia Costa, Roberto Romano, Luca Urbani, Alvaro De Orleans, Werner Danz, Egidio Babbi, Jon Gatfield, Ezio Sarti, Patrizia Roilo, Roberto Istel, Sandro Montemaggi e Mauro Brunazzo – mentre al Ciuffelli arriva il pluricampione mondiale Stefano Ghiorzo, storica presenza all’aeroporto reatino fin dalla seconda metà degli anni Ottanta nelle prime edizioni della Coppa Internazionale del Mediterraneo e, più tardi, oro ai campionati europei di Rieti del 1994 in 15 Metri.Quasi al completo anche la reunion del team azzurro che gareggiò ai campionati europei di Rieti 2015 (assente Luca De Marchi), con Galetto, Urbani, Vittorio Pinni, Davide Schiavotto ed Ezio Sarti, metereologo di Casa Italia durante la competizione continentale, mentre Vittorio Squarciafico, tornato quest’anno a Rieti, osserverà come pilota fuori gara i voli di giornata dei compagni della maglia azzurra.Nei due gruppi di gara con handicap nei quali il direttore Aldo Cernezzi ha diviso la Coppa Città di Rieti saranno da tenere d’occhio anche gli stranieri, fra i quali due volti di Rieti 2015 (Werner Danz e Peter Hartmann) e, tra gli altri, Ben Flewett, Jon Gatfield, Peter Wells e Josef Scheiber.In gara al Ciuffelli ci sarà spazio anche per i sette piloti della Promozione organizzata dall’Aero Club Centrale di Volo a Vela “Ettore Muzi”, gara da vincere per poter accedere alle competizioni nazionali.Alberto SironiTano CavattoniMattia CostaRoberto RomanoAndrea FaggioniSandro EtalleLucio BordinMichael WolffLuca UrbaniVittorio PinniAlvaro De OrleansStefano CavallariMatteo PiacenzaLuca MontiDaniele MartinelliYuri ProdoruttiWerner DanzBen FlewettAlessandro GiaiottiChristian HynekEgidio BabbiGiovanni SalvucciJon GatfieldUgo PavesiEzio SartiFlavio Dal PanJean SchwartzPatrizia RoiloRoberto IstelJosef ScheiberChristian DeroldAldo PigniLuca FrigerioCarlo MaldiviPeter HartmannMartin PirkerMauro BrunazzoUgo RaffaelliGirolamo GhiringhelliAndrea TomasiSandro MontemaggiGiancarlo GrinzaStefano GhiorzoGiovanni RepolaWerner AmannGiorgio GalettoPeter WellsPaolo Carnevale Miaccia