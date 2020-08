Rieti, il reatino Reginaldi e quei voli verso sud: «All'inizio con carta e bussola seguendo strade e ferrovie»

RIETI - Il volo a vela, si sa, finisce all’altezza dell’Italia centrale. Difficile trovare nel sud dello Stivale realtà analoghe a quelle del nord o di Rieti che, negli ultimi trent’anni, è diventato così l’ultimo avamposto utile da quale decollare per esplorare le autostrade dell’aria del sud Italia a bordo di un aliante. Così, è andata a finire che i quattro record di velocità – due italiani e due europei – buttati giù da Riccardo Brigliadori il 15 e 16 agosto scorsi nei due triangoli equilateri FAI di 100 e 300 chilometri (percorsi, partendo da Rieti, rispettivamente in 32 minuti a 183 chilometri orari e in un’ora e 59 minuti a 153 km/h, entrambi sopra la valle de L’Aquila) hanno fatto tornare alla ribalta il tema delle lunghe distanze affrontate in aliante verso sud partendo dal Ciuffelli, pratica avviata dagli esploratori del nord scesi fino a Rieti negli anni ‘70 e che ha finito per contagiare i primi pionieri di stanza nel capoluogo reatino, trasformando così l’aeroporto di via Rosatelli nell’ultimo avamposto utile per scoprire che le rotte energetiche del sud Italia possono garantire voli di distanza di ben oltre 1.000 chilometri.

I pionieri del volo da Rieti verso sud

Il primo dei reatini – la Storia del volo a vela gli è debitrice – è stato senz’altro Ugo Paolillo, il “pretore volante” suggestionato dai racconti sui vecchi temi di gara in distanza libera, magistrato a Rieti che, diversi anni dopo il suo arrivo da Milano (dove nel 1969, sostituto procuratore 29enne, istruì le indagini sulla strage di Piazza Fontana) nel 2000, vent’anni fa esatti, dopo circa undici ore di termiche e traversoni e otto regioni attraversate, conseguì la prima insegna FAI dei 1.000 chilometri (1.038,4, per la precisione) con partenza dichiarata da Rieti. Un muro abbattuto, contro il quale - per anni - si erano infranti i progetti dello stesso Paolillo e di Luca Urbani.

Già prima di quel volo, negli anni ‘80, ai voli di distanza verso sud praticati da Paolillo aveva infatti finito per aggregarsi anche un giovanissimo Luca Urbani. E sul finire della decade più esagerata che si ricordi, si unì anche Roberto Reginaldi, reatino e sportivo doc che oggi è tornato in gara alla Coppa Città di Rieti, in biposto insieme a Mauro Brunazzo su un Arcus T, lo stesso aliante con il quale, fuori dalle sue ormai sporadiche partecipazioni alle competizioni di velocità, continua a testare e studiare la potenza delle autostrade dell’aria che collegano Rieti al sogno di raggiungere la Puglia – o persino la Sicilia – sfruttando appoggi orografici, convergenze, vento sui costoni e brezze per superare le valli.

Il volo sulle lunghe distanze, il perdersi in aria a distane improbe da casa «è il cross country, la bellezza dell’esplorazione offerta dal volo a vela, lontana dalle gare volovelistiche che somigliano a quelle delle barche, con tre punti di virata da affrontare dove chi arriva per primo vince – racconta Reginaldi, da sempre mai oltre il terzo gradino del podio nei campionati italiani di distanza - Le gare si riducono a correre sopra le montagne, partendo da 3.000 metri di quota: non si decolla la mattina presto, non si torna tardi la sera e non si colgono i momenti essenziali del volo a vela. Cross country significa invece partire presto, andare piano e aumentare la velocità durante la giornata, tornando tardi da nord e sfruttando la possibilità offerta da Rieti di poter rientrare con quote bassissime, impresa altrimenti impossibile in altre zone come quella de L’Aquila».

Planate in sodalizio

Le rotte del sud, Reginaldi ormai le ha in testa meglio della memoria digitale di un aliante: «Lo scorso anno, ad esempio, tornando dalla Calabria non ho mai girato (cioè non ha mai dovuto risalire una termica per recuperare quota, ndr) – prosegue - Il sud è un posto che pochi conoscono, ci sono possibilità di volo bellissime con condizioni incredibili. L’obiettivo è l’inseguimento delle planate lunghe, delle rotte energetiche: fra le tante, ne ho fatte da Isernia a Firenze, oppure da Campobasso, Melfi e Firenze e insieme ad Ezio Sarti (il meteorologo di tutte le gare reatine) da anni portiamo avanti l’analisi di probabilità per poter compiere questi voli. Nell’Appenino Centrale ci sono rotte che si possono seguire per centinaia di chilometri senza mai dover girare: è questo il vero obiettivo del cross country».

Quando per lui cominciò tutto, Reginaldi se lo ricorda bene: «Il brevetto lo conseguii nel 1982, ma con i voli di distanza iniziai seriamente alla fine degli anni ‘80. I miei maestri erano Paolillo e Urbani che, seppur giovanissimo, aveva già cominciato con i voli di distanza. Poi si unì anche Alberto Bianchetti (scomparso nel 2006, istruttore e direttore della scuola di volo a vela dell’Aero Club Rieti ed ex presidente delle sezioni provinciali di Cai e Coni) e tutti e quattro compimmo un volo a sud girando a Melfi: fu uno dei primi traguardi che conseguimmo. Ma soprattutto, ho volato insieme a Paolillo: quando arrivò da Milano, lui cominciò ad avere l’obiettivo di volare a sud perché è un avventuroso non legato alle dinamiche della gara, mentre io ero spinto dalla curiosità di esplorare quelle zone».

In mezzo alla storia dei voli verso sud si inserì anche Leonardo Brigliadori («Lui riuscì ad arrivare fino a Taranto partendo da Rieti»), ma «all’epoca non esisteva nulla di tecnologico, avevamo soltanto carta e bussola e se andavi nel profondo sud, senza Gps bisognava basarsi su ferrovie e strade. Una volta avevo poca quota e mi abbassai così tanto da notare all’improvviso una donna che, all’altezza del mio aliante, mi guardava dalla finestra mentre cercavo di risalire nella valle del paese».

Imprevisti ravvicinati del terzo tipo

E certo, episodi al limite dell’assurdo o persino affascinanti non mancano, in avventure lunghe più di mille chilometri: «Una volta, verso la fine degli anni ‘80, insieme a Paolillo ci fu un episodio veramente simpatico – ricorda Reginaldi - Eravamo di ritorno dal sud, io avevo abbastanza quota mentre Paolillo era più basso ed eravamo lontani. Lui non ce la fece a proseguire, atterrò e anche io lo raggiunsi, in un terreno vicino ad un paese nei pressi di Campobasso. Quando mi fermai nel campo, intorno al suo aliante s’era già radunata una piccola folla, perchè in quei luoghi, le persone non avevano mai visto cose simili. C’erano le madri che, in disparte, tenevano per mano i loro figli per non farli avvicinare all’aliante di Paolillo, assistendo anche al mio atterraggio: per loro era come un miraggio. Poi arrivò il sindaco e si avvicinò, chiedendoci quando saremmo tornati in volo, mentre invece gli rispondemmo che avremmo dovuto attendere le macchine insieme al carrello. Insomma, alla fine si trasformò in una festa, ci diedero da mangiare e volevano persino farci fermare, facendo posizionare gli alianti un uno spazio che il sindaco aveva fatto riservare appositamente: l’accoglienza a quei tempi era ben altra cosa, oggi ti come minimo ti sparerebbero. Alla fine però ripartimmo e, lungo la strada di casa, ebbi un problema alla ruota del carrello, così Paolillo passò davanti a me e proseguì. Soltanto che non arrivò mai a Rieti, perché in preda alla stanchezza sbagliò strada e finì ad Orte. Sono episodi che solo il cross country può regalarti».

O come quell’atterraggio che, per analogia, ricorda la gara di salto in alto di Rieti Meeting del 1984, conclusa di notte e illuminata con i fari delle auto: «Una sera, intorno alle dieci, insieme ad Alberto Bianchetti tornammo a Rieti da nord e, prima di atterrare, chiamammo i nostri figli per farci illuminare la pista con le luci delle macchine, in una notte senza luna». E’ il cross country, bellezza.

