Coppa del Mediterraneo, l'eterno Giorgio Marchisio da oltre 50 anni presenza costante al Ciuffelli

Domenica 8 Agosto 2021, 08:55

RIETI - Qualunque anno sia, non importa. Perché una delle poche certezze che ogni estate si incuneano nelle termiche del Ciuffelli – escludendo record di velocità buttati giù come fossero noccioline e disastrosi fuoricampo - è che in linea di decollo, ad un certo punto, arriva sempre la fatidica data del compleanno di Giorgio Marchisio, 80 anni portati leggeri come un aliante a 171 chilometri di media oraria, giusto per restare in tema di primati frantumati in questi giorni a via Rosatelli. Questo dinosauro tutto italiano del volo a vela, torinese purosangue che nel suo palmarès sportivo non possiede titoli europei o mondiali (qualcuno giura che non gliene importi assolutamente nulla; anzi, forse è stato lui stesso a dirlo), ma che a partire dal 1969 non ha (quasi) mai rinunciato a Rieti (e, anche volendo, probabilmente non ci sarebbe riuscito).

Il passato che s'inverte

Nell’anno della vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, giova infatti ricordare che il 1982, l’era del Mundial, fu una delle sole tre volte in cui Marchisio dette buca al Ciuffelli: «Sono arrivato a Rieti nel 1969, avevo 28 anni, giocavo a fare lo squadrista (l'aiutante, ndr) per un altro pilota insieme a quella che poi sarebbe diventata mia moglie - racconta - Da quel momento, ho saltato Rieti soltanto tre volte, nel 1970 e nel 1975, gli anni di nascita dei miei figli, e nel 1982. L'anno dei Mondiali di calcio mi ci ero bruciato le ferie, per volare in Spagna».

E neanche a farlo apposta (o forse sì), in questi giorni, nel pieno dell’ennesimo giro di boa dei suoi -anta, Marchisio si è persino ritrovato a bordo di un Arcus M con Roberto Istel (nella foto), nel Gruppo Misto: perché da eterni amici-concorrenti a coppia in biposto, da queste parti il passo può essere breve. L’approccio ai loro tentativi di entrare in sintonia fu un po’ brusco: «Una volta ero secondo, in un campionato italiano – ricordava Marchisio a Il Messaggero quattro anni fa, in occasione dei suoi 76 anni - Non c'erano i grandi campioni, pensavo di vincere: poi è arrivato Istel e m'ha fregato». Per inciso, Istel è lo stesso Roberto che, in coppia con Patrizia Roilo, anche quell’anno era nuovamente davanti a Marchisio nella classifica della classe Mista.

E sempre per dovere d’amicizia, l’anno in cui «Istel m’ha fregato» era il 1999: «Ho pensato: quest’anno il titolo è mio» aggiunge adesso Marchisio. «Poi è arrivato l’outsider di Bolzano», lo scalza Istel. Ma il volo di coppia, in questi giorni di Coppa Internazionale del Mediterraneo, lo sintetizza cinicamente Marchisio: «Sulle scelte fondamentali sbagliamo allo stesso modo. Ma è meglio così, anziché che uno decida di andare a destra e l’altro a sinistra».

Rieti e le speranze svanite

Ricordando Rieti quarant’anni fa, Marchisio si premura naturalmente di ricordare anche quali fossero le sue priorità nella vita rispetto al volo a vela: «Si volava con dei catorci, ma si volava. Io, tra i mobili di casa e l'aliante, mi sono premurato di comprare prima il secondo. Qui era un altro mondo, noi piloti eravamo una famiglia molto più unita. C'era un ristorante fuori, dall'altra parte della strada: ci infilavamo nel buco della rete, e andavamo a mangiare prima dei decolli, insieme alle grandi tavolate dei volovelisti. Il nostro campeggio erano le tende piantate dai militari dove andavano a dormire i piloti senza le mogli e i pochi stranieri che venivano li spedivamo dall'altra parte dall'aeroporto, che noi chiamavamo Sahara».

Ma di tutte quelle speranze, dei sogni di un centro tecnico nazionale di volo a vela che potesse essere fiore all'occhiello in tutto il mondo, cosa ne è stato? «Dopo quel periodo di pionierismo, sono arrivati tutti quanti: Monti, Giusti, Brigliadori. L'aeroporto di Rieti sarebbe potuto diventare un centro importante: ma come in tutte le cose, ci vuole un leader che abbia autorevolezza. Per un centro sportivo ci sarebbe voluto un leader di autorevolezza sportiva. Perché non c'è stato, nonostante i nomi che erano qui? Questo non lo so. Quello che so' è che Rieti è un posto di bellezza rara, e anche sprecata. Avevamo gare con cento piloti». Quest’anno è un miracolo essere arrivati a 60.