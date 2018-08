di Giacomo Cavoli

RIETI - Conclusa la Coppa Internazionale del Mediterraneo, decolla la Coppa Città di Rieti. E, di nuovo, per il secondo anno consecutivo, è boom di iscrizioni, passate da poco più di quaranta piloti ai quasi sessanta di quest'anno, attratti dalle poche gare di metà agosto, dopo l'abbuffata di campionati mondiali e appuntamenti nazionali sparsi, soprattutto, in ogni parte d'Europa che hanno invece minato le presenze alla Cim.



Si parte stamattina, con il primo decollo della Coppa Città di Rieti, gara divisa in due gruppi ad handicap per limare le differenze - anche forti - tra gli alianti in gara. Tanti coloro che sono rimasti a Rieti dopo la Cim, numerosi anche i nuovi arrivi, fra volti inediti e autentici ritorni di fiamma.



L'effetto contrario alla Coppa Internazionale è quello ottenuto dalla Coppa Città di Rieti. Se la Cim è stata, fin dai suoi albori negli anni '80, il biglietto da visita per Rieti, ideata per sfruttare il miglior periodo delle condizioni meteorologiche reatine, la Città di Rieti ha invece finito per far sempre un po' la figura della Cenerentola del volo a vela al Ciuffelli, utilizzata più come banco di prova per i meno esperti o come terreno di rivincita per chi aveva masticato amaro alla Cim.



A partire dal 2017, però, la brusca inversione di tendenza: molti più iscritti alla Città di Rieti che, da seconda considerata e arrivata, si è trasformata invece nell'occasione da non perdere per sfruttare gli ultimi scampoli dell'estate volovelistica reatina da parte di chi, magari, resta impigliato in partecipazioni internazionali irrinunciabili.



IL CAMPIONATO PROMOZIONE

Per il secondo anno consecutivo, torna al Ciuffelli anche il campionato Promozione, gara presa di nuovo in carico dall'Aero Club Centrale, per garantire al primo classificato (e ai piloti che otterranno l'ottanta per cento o più del primo punteggio) l'accesso alle gare nazionali.