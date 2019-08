RICORDI DI UNA FAMIGLIA CHE VOLA

UN MILIONE DI LIRE PER ATTERRARE A RIETI

LA TERZA GENERAZIONE DEI COSTA

IL MONDIALE SFUMATO

RIETI - Nel volo a vela, le genealogie – italiane e straniere – dei piloti che hanno seguito padri e nonni lungo le termiche abbondano, ma in poche possono vantare una continuità come quella dei Costa. Tre generazioni in aliante – Franco, 92 anni, e oggi il figlio Corrado insieme al nipote Mattia – che dalle origini siciliane di Franco hanno prima risalito la penisola, sbarcando a Milano e ritrovandosi poi tutti e tre a far quota nei cieli d’Italia e d’Europa oltre che, naturalmente, in quello di Rieti. Generando persino istanti dove i tre hanno solcato lo stesso cielo, nello stesso giorno, a bordo di tre alianti diversi.La Coppa Internazionale del Mediterraneo, Corrado e Mattia (nella foto) se la giocano in due classi diverse (Standard per Mattia, 18 Metri per Corrado), ma è inevitabile che la partecipazione di padre e figlio alla stessa gara – una scena usuale per chi bazzica il Ciuffelli – scateni una risma di ricordi. Come quello del campionato italiano disputato a Rieti nel 1978, «quando partecipammo io e mio padre – ricorda Corrado – e mentre lui si classificò ultimo, io fui primo. Mio padre, però, disse che in qualunque verso si girava la classifica, c’era sempre un Costa in testa».Alla fine degli anni Cinquanta, a scendere – in aliante, naturalmente – da Milano fino a Rieti fu Franco il quale, oggi, dal campeggio del Ciuffelli, guarda ogni giorno decolli e atterraggi del figlio e del nipote. «Andando insieme a lui, ho frequentato campi di volo da quando avevo nove, dieci anni – prosegue Corrado – Mio padre non mi ha mai costretto a volare, ma stando con lui fu naturale cominciare a studiare per il brevetto di volo a 16 anni. E dalla Lega Due alla Uno (l’attuale Promozione, valida per il passaggio alle gare nazionali, ndr) la superammo insieme, qui a Rieti».L’epoca del cameratismo da tenda del Ciuffelli e dei buchi nella rete da attraversare per andare a mangiare al ristorante ha sempre fatto il paio, spesso, con i feroci scherzi del mondo del volo, al limite di “Amici miei”: «All’epoca, quando arrivai a Rieti a metà degli anni ’70, si respirava ancora un’atmosfera molto semplice – continua Corrado - Il campeggio non esisteva, tutti dormivano in tenda, ci si aiutava uno con l’altro e c’era uno spirito che oggi si è perso. Ricordo che la mia vacanza era venire qui e per noi abituati in tenda, quando arrivò il campeggio fu una rivoluzione. Si scherzava anche pesantemente, come quella volta che, di notte, staccammo un letto con il pilota sopra e lo trasportammo fino al centro della pista».La semplicità di una vita povera di tecnologia e di distrazioni di massa generò anche la corsa al milione di lire messo in palio per decollare da Varese e atterrare a Rieti: «Nel 1974, la rivista Volo a Vela (oggi diretta dal direttore della Cim, Aldo Cernezzi, ndr) mise in palio un milione di lire per chi, da Varese, fosse riuscito ad atterrare per primo a Rieti» racconta ancora Corrado. E l’occasione di quella cifra mise in moto una piccola parte del gotha del volo a vela italiano: «Io e Bob Monti partimmo da Calcinate, mentre Leonardo Brigliadori e Trentini si fecero trainare da Alzate Brianza fino da noi, a Campo dei Fiori, da dove partimmo tutti insieme. Arrivammo con fatica fino a San Pellegrino, poi entrammo finalmente in onda e io che non ero troppo esperto, a 5.500 metri di altitudine mi attaccai alla coda di Bob Monti. Grazie alle condizioni di quel giorno attraversammo la pianura padana in venti minuti e Brigliadori, che era più alto di noi di 500 metri, ci schizzò via davanti e non lo rivedemmo più. E’ un volo che non dimentico, fu un’esperienza incredibile. Il milione? Ce lo dividemmo in quattro, e con le mie 250 mila lire mi pagai un anno intero di volo».Certo, per mantenere la continuità di volo dei Costa serve anche un pizzico di fortuna: «Da quando arrivai a Rieti, ho sempre volato qui, non ho mai interrotto – riepiloga Corrado – Tranne quando nacque Mattia, nel 1981: quell’anno non venni». «Perché bisogna stare attenti a programmare le nascite» scherza il terzo Costa in ordine genealogico. «A differenza mia, però, dentro ai campi di volo Mattia ha imparato direttamente a camminare e ad andare in bicicletta». Insomma, una storia simile a quella di Leo e del figlio Riccardo Brigliadori: «Nel nostro caso, però, non c’è nessun altra famiglia che abbia avuto tre generazioni di piloti, al massimo due – specifica Corrado – Una volta ci siamo persino ritrovati in volo con tre alianti diversi nello stesso giorno. Una cosa così, neanche i Brigliadori».Perciò è inevitabile che la scuola di volo, ancora prima di prendere il brevetto, nasca in casa: «Ad un certo punto mi resi conto che potevo insegnare molte cose a mio figlio – dice Corrado – Ma avevo solo il mio aliante monoposto e non sapevo come fare. E nel volo a vela, se non hai qualcuno a cui attaccarti in coda quando voli, e che ti spiega gli errori da non commettere, perdi un sacco di tempo. Allora trovai altri due soci e così in quattro finimmo per possedere un aliante unico, che la domenica Mattia usava per seguire me».A 38 anni, in termini di partecipazioni Mattia è forse il migliore della casata volovelistica dei Costa: lo Spaghetti Gliding a Rieti del 2006 e il pre-mondiale del 2007, oltre a tutto il resto. E quando in classifica c’è anche lui, al Ciuffelli nessuno proferisce parola: lo sguardo sornione è solo di facciata, dietro c’è abilità e anche un tocco di scelte rocambolescamente giovanili. La sua ironia, però, è un marchio di fabbrica, dalla linea di volo alle cene a tavola: «Quando hai un papà che ti insegna ci sono una serie di cose sulle quali lavorare psicologicamente, quelle su cosa voglia dire crescere e che qualche volta possono essere frenanti – spiega Mattia – Però come istruttore è bravo, lo consiglio! Anche se con me è meno paziente che con gli altri».L’ultimo ricordo di Corrado è forse anche quello più amaro: «A Rieti partecipai ai campionati europei del 1994 (fu ottavo in classe Standard, ndr). Invece, ai mondiali del 2008 qui a Rieti, con Giorgio Galetto (entrambi in Standard, ndr) eravamo partiti alla grande: a tre giorni dalla fine eravamo fra i primi in classifica. Poi facemmo una prova che andò male dal punto di vista tattico e alla fine lui fu quarto, io sesto. Fu un peccato, perché sembrava fosse fatta: bastava soltanto fare un po’ meglio quella prova». Ma le tre generazioni dei Costa, quelle, non può cancellarle nessuno.