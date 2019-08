CLASSIFICHE RIVOLUZIONATE

RIETI - Non si riesce a star su, alla Coppa Internazionale del Mediterraneo. Dopo la collisione di sabato tra Thomas Gostner e Alois Baumgartner, la Cim si scrolla di dosso l’inquietudine di una tragedia evitata grazie a nervi saldi ed esperienza, ma è sportivamente costretta a fare i conti con una meteo non più prevedibile come nei primi giorni di gara e neanche le aree task provvidenzialmente assegnate dal direttore di gara Aldo Cernezzi riescono stavolta ad evitare le trappole di una giornata reale inferiore alle previsioni del solitamente preciso Ezio Sarti, condannando le classifiche ad osservare impotenti il loro stesso affondamento dopo il terz’ultimo volo. A due giorni dalla fine della Coppa, si riaprono così i giochi per i podi delle tre classi.Che ieri sarebbe stata una giornata campale lo si era dedotto fin dai primi decolli delle 12.45. Lo spagnolo Alvaro De Orleans, il principe del Ciuffelli sale in volo una prima volta, atterra e si fa trainare di nuovo, ma al secondo sgancio scende, annusa la scarsa possibilità di stare su a lungo. Stesso discorso per Roberto Istel e così, chi decide di restare su, prova a completare le tre prove assegnate dalla direzione gara di Aldo Cernezzi che portano le tre classi della 18 Metri, Open e Mista verso Clitunno, San Donato e Nemi.Ma le convergenze e le termiche annunciate al mattino, ben presto, si rivelano una chimera per molti, quasi tutti. La Valle Gialla a Trasacco, in Abruzzo, si trasforma al solito nel cimitero delle classifiche di giornata, spingendo – chi poteva – ad accendere il motore (equivalente al fuoricampo) e costringendo invece il reatino Luca Urbani (nella Standard della classe Mista) all’unico fuoricampo – vero - della giornata, ultima stoccata negativa al suo punteggio illuminato da un secondo e un primo posto giornaliero in sei voli, ma rabbuiato anche dal terzo fuoricampo di ieri. Nella Mista, insieme a lui, sono più della metà a non chiudere la giornata: i Bouderlique stavolta scalzano realmente il sud africano Goudriaan, che non chiude il tema, finendo addirittura terzo in classifica generale, preceduto dal biposto di Mauro Brunazzo. Sarti, pur costretto ad accendere il motore nel cuore della Valle Gialla, mantiene una quarta posizione di tutto rispetto.Complice la partenza di Gostner e Baumgartner, è la 18 Metri la classe più martoriata: quasi la metà non porta in campeggio neanche un solo punto, così Pino Dal Grande ne approfitta per tirare un’altra zampata e piazzarsi nuovamente primo di giornata, anche se ormai la lotta a due è soltanto tra il belga mondiale Bert Schmelzer e Giorgio Galetto, il quale perde però il primo posto della classifica generale che nessuno era più riuscito a strappargli di mano a partire dalla quarta giornata di mercoledì scorso. Leader fino a due giorni fa e forse già innervosito dalla concorrenza, ieri Galetto è partito immediatamente dopo Schmelzer ma stavolta non è bastato.I tre della Open – Alberto Sironi, Ronald Termaat e Eric Bernard – invece sono ancora lì, nemmeno la meteo bugiarda li schioda dal pensiero di una guerra a tre nella classe più esigua della Cim. Gantenbrink, Davide Schiavotto e De Broqueville non chiudono la giornata, ma gli altri tre sono sempre lì: Termaat si tiene stretto il primo posto giornaliero fin da venerdì scorso, anche se non gli basta per tenere a bada Sironi – comunque primo generale – mentre Bernard ha perso di vista i primi voli d’oro sempre in testa alla classifica e ora si accontenta della terza piazza dietro Sironi e Termaat. E’ questa, forse, l’unica classe dove i destini individuali potranno mutare solamente entro il raggio dei tre gradini del podio.