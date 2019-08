18 METRI E OPEN A TRAZIONE ITALIANA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La meteo di Ezio Sarti l’aveva prevista in arrivo già da almeno un paio di giorni, e così ieri la copertura mattutina che ha aumentato la cappa d’umidità ha lasciato a terra la Coppa Internazionale del Mediterraneo. Prima giornata di riposo per i 37 volovelisti della Cim, dopo le prime quattro volate a partire da domenica scorsa: ma i momenti di stop, adesso, non fanno più a pugni con le regole internazionali che fino allo scorso anno prevedevano il limite minimo di almeno tre giornate da volare, prima di poter dichiarare valida una classifica di gara ai fini del punteggio di ciascun volovelista. Da quest’anno, infatti, basta anche una sola giornata per rendere conforme alla norma un qualunque appuntamento offra punti per scalare il ranking internazionale: la Cim, quindi, è ormai già blindata.Maltempo a parte, manca quasi una settimana – sei giorni – prima di conoscere i podi della Coppa Internazionale, il prossimo 14 agosto: poi una pausa fino al 16 e la ripresa, dal 17 al 24, per la seconda parte delle gare con la Coppa Città di Rieti. Così, stamattina si riprenderà dalle classifiche cristallizzate mercoledì, quando in una giornata da area task, preludio del maltempo, Luca Urbani ha ritrovato la fortuna che lo aveva accompagnato nel primo giorno di gara in classe Mista (il medico reatino vola in Standard, accorpata con la 20 Metri), volando a 110 km orari di media e piazzandosi nuovamente primo davanti al 38enne Mattia Costa. Ma i due fuoricampo consecutivi di lunedì e martedì hanno rosicchiato il punteggio finale di Urbani che dunque, nonostante il primo gradino del podio per la seconda volta in una gara, è ancora bloccato a fondo classifica insieme a Franco Poletti, mentre il sud-africano Laurens Goudriaan – pezzo di storia proveniente dai Mondiali del 1985 di Rieti – tiene banco al vertice, tallonato dal metereologo della Cim Ezio Sarti e dai Bouderlique padre e figlio.Nulla è cambiato troppo, invece, nella 18 Metri, dove dopo quattro giorni il campione del mondo Giorgio Galetto (nella foto) si ritrova al comando, lasciando Thomas Gostner terzo e, nel mezzo, il belga Bert Schmelzer (nel 2014 sul podio mondiale in classe Standard), l’unico a poter dar fastidio nella classe dove quest’anno Alvaro De Orleans sembra non spingere troppo sull’acceleratore, insieme alle prestazioni senza acuti di Jon Gatfield.Il recordman di velocità e distanza Alberto Sironi non regala nulla nella Open dei Biposto e degli alianti superiori ai 20 metri di apertura alare, sempre costante su uno dei tre gradini del podio in ognuna delle quattro giornate volate. Così, i due campioni del mondo Eric Bernard e l’olandese Roland Termaat, al momento, possono soltanto inseguire Sironi, mentre Bruno Gantenbrink paga il prezzo di due giornate di stop.