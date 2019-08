SALISCENDI IN CLASSE MISTA

, parlando del quarto posto iniziale. Ieri, secondo triste copione per Urbani, finito nuovamente fuoricampo, ora penultimo generale davanti solo a Poletti e distante un mezzo miracolo da Goudriaan e dai Bouderlique.



CLASSE OPEN



Nella Open, l’editore degli Alpha Test, Alberto Sironi, dimostra di aver studiato il manuale sulla corretta interpretazione della meteo reatina, oltre alla sua solita maniacalità nel ponderare anche le scelte più infinitesimali, primo di classifica nella classe più scarna di partecipanti ma a più alto tasso di campioni, tallonato nientemeno che dall’olandese Roland Termaat (campione europeo del 2007 nella 18 Metri), dal francese Eric Bernard (campione mondiale nel 2014 in classe Club) e da Gantenbrink (nel 1989 vincitore sia del mondiale in 15 Metri che dell’Europeo in Standard e, nel 1994, al vertice dei Campionati Europei di Rieti nella Open).



18 METRI



L’Italia prova a tener botta nella 18 Metri, dove da lunedì – con un giorno di ritardo rispetto all’exploit tutto straniero di domenica – Thomas Gostner e Giorgio Galetto (oro mondiale nel 1999 nella 15 Metri, argento mondiale nel 2011) si danno il cambio a giorni alterni, riuscendo fino ad ora a garantire un podio quasi tutto italiano con Gostner primo a una manciata di punti da Galetto, seguiti timidamente dal danese Arne Boye-Møller e, quarto, dal belga Bert Schmelzer (nel 2014 sul podio mondiale in classe Standard). Dietro ai generali, l’Italia della fanteria del volo a vela si spartisce centro e fondo classifica.

RIETI - Sono giornate difficili, al Ciuffelli. E no, non basta che ci sia il sole e il cielo sia terso: è la calma piatta, l’aria troppo stabile portata dall’anticiclone africano che agita i pensieri di chi, da tre giorni, si avvita lungo i saliscendi delle classifiche della Coppa Internazionale del Mediterraneo, inclusi fuoricampo quasi rovinosi (soprattutto per i punteggi) e atterraggi in mezzo a mandrie di mucche. E’ decisamente un’estate strana, a via Rosatelli.Domenica, primo giorno di gara, all’ora degli atterraggi tutto sembrava essere andato secondo le previsioni formulate sul concerto di classifiche dove, per pura coincidenza, si sono ritrovati in sei, fra campioni mondiali ed europei, compreso quel dinosauro della prima ora del volo a vela che è Bruno Gantenbrink. Temi di gara lunghi, anche quasi da 500 km (soprattutto al secondo giorno) e con promesse di convergenza elargite al briefing meteo di Ezio Sarti, poi rivelatesi vere per alcuni e autentiche chimere, invece, per molti altri. Un equilibrio, tuttavia, soltanto apparente.Nella Mista - miscellanea fra Standard e 20 Metri creata dal direttore di gara Aldo Cernezzi per sopperire alle non floride iscrizioni (37 partecipanti) - Luca Urbani (Standard, su Discus 2a) si era portato in volo un po’ della fortuna avanzata dopo la vittoria nella prima giornata del campionato europeo disputato in Slovacchia, a Prievidza, chiudendo il primo volo della Cim al secondo posto, dietro soltanto al sud-africano Laurens Goudriaan (in Biposto) e precedendo di molto i Bouderlique padre e figlio (Louis, oro europeo nel 2009 e nel 2013 in 15 Metri, mondiale 2016 nella Standard). Al secondo giorno la sorte ha invece deciso di accanirsi con amorevole cura sulla Mista, che ha collezionato gli unici tre fuoricampo di giornata (Urbani, Mattia Costa e Franco Poletti), scombussolando la gioia del medico reatino e facendo mordere il labbro al 38enne milanese Costa (il papà vola lontano, in 18 Metri), finito in mezzo ad un campo di mucche dopo che già alla fine del primo giorno recriminava invece ingiustamente sul suo essere stato