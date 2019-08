GLI ADDI PREMATURI ALLA COPPA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Coppa Città di Rieti finisce oggi. O forse si è già conclusa con l’ultimo volo di giovedì, prima dello stop di ieri per maltempo e l’incertezza che fino a ieri sera continuava ad alleggiare sui pensieri della direzione gara, in attesa di conoscere la meteo di questa mattina. Al metereologo della Ccr, Ezio Sarti, erano rimaste poche parole, ma ben chiare: “C’è una conflittualità tra i modelli di previsione, certezze di volare ce ne sono poche. Ma ci sono”.Insomma, non resta che affidarsi al briefing meteo di questa mattina: volare vorrebbe dire disegnare nuovamente tracciati corti con aree task, per scongiurare l’instabilità che già giovedì aveva portato allo slalom aereo delle aree meno sicure. Restare a terra equivarrebbe a consegnare il podio così come apparso giovedì a fine prova, dopo la classica giornata reatina che, a certezze quasi assicurate, ha rovesciato buona parte dei vantaggi ormai quasi acquisiti.E’ un finale velato di tristezza, quello dell’edizione 2019 della Coppa Città di Rieti: guardando alle ultime due possibili giornate di maltempo, una decina di piloti hanno infatti deciso di abbandonare la gara, e contestualmente il Ciuffelli, già tra giovedì e ieri. Se ne è andato persino il campionissimo Giorgio Galetto, spinto però da ragioni personali e che giovedì, al termine dell’ultimo breve volo infarcito di aree task, si è clamorosamente ritrovato quasi al fondo della classifica di giornata, dopo una gara condotta fino a quel momento con il suo solito stile, contrastando anche la stanchezza da Coppa del Mediterraneo e tenendosi saldo alla terza piazza generale.Così nel Gruppo 2 Galetto si cristallizza al quarto posto generale, qualora le classifiche dovessero fermarsi a giovedì. L’estate in stato di grazia ha comunque portato Roberto Istel a risultati persino da primo di giornata nel gruppo più ostico della Ccr e che, in caso di gara, oggi si troverebbe a contendersi con i due austriaci Peter Hartmann e Werner Amann.Dove invece l’ultimo volo di giovedì non ha prodotto grandi mutamenti è il Gruppo 1, al solito guidato da Martin Pirker, connazionale di Hartmann e Werner, seguito da Stefano Ghiorzo, Alberto Sironi e Mattia Costa che, in caso di gara, potrebbe tentare l’exploit a favore di un gradino del podio.Classifiche e percorsi di gara all’indirizzo: https://www.soaringspot.com/en_gb/ccr-coppa-citta-di-rieti-2019-rieti-2019/results