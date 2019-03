IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

I COMMENTI

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

IL TABELLINO

Amatrice

Capradosso

Arbitro

Reti

Note

RIETI – Finisce 2-1 per l’Amatrice contro il Capradosso. Partita combattuta specialmente nel secondo tempo, con la rete degli ospiti che mantiene la partita aperta fino all’ultimo.Primo tempo abbastanza traquillo nei primi minuti di gioco. La partita si ravviva al 14' dopo un aggancio in scivolata di Colangeli poco fuori. È il preludio ad una serrata azione di Ciccalotti in area che si procura il rigore. Dal dischetto trasforma senza problemi al 19' Colangeli. La partita continua con gli attacchi dell'Amatrice ed il Capradosso che non riesce a procurare veri pericoli sottoporta ai padroni di casa. La legittimazione della grinta degli amatriciani arriva con un'azione nell'area di rigore di Gianfelice che alla fine si libera degli avversari e conclude al 34'. Ancora l'Amatrice pericolosa al 42' con la girata del solito Colangeli e la bella parata di Santarelli. Al 45' è Onesti che ci prova direttamente da calcio d'angolo ma trova sempre l'estremo difensore del Capradosso pronto alla respinta.Il secondo tempo, a sorpresa inizia all’insegna del Capradosso che su una punizione battuta fuori area trova il colpo di testa di Salusest che riapre la gara al 3’. Gli ospiti sembrano più pimpanti e tornano a farsi vedere tre minuti più tardi con Diamande che si trova solo davanti a Pantarotto che però respinge con i piedi. Dopo dieci minuti, l’Amatrice torna a farsi vedere in area avversaria con il difensore Pica che all’11’ da fuori tira poco alto. Gli amatriciani ci riprovano al 16’ con un’azione di batti e ribatti in area, ma gli attaccanti non riescono a concludere e Capradosso sventa la minaccia. Gli ospiti al 25’ ci provano con Loua che raccoglie palla da lontano e calcia un potente tiro che manca però di precisione uscendo fuori di poco. Ci prova anche Ciogli poco dopo in scivolata ma non centra la porta. Al 29’ arriva l’occasione d’oro con Diomande che in area si coordina in rovesciata, ma trova sui suoi passi un Pantarotto che compie il miracolo, deviando la passa quel poco che basta sopra la traversa. Ultimi quindici minuti di gioco spezzettato e dove la fatica si fa sentire. Tre punti d’oro per l’Amatrice che continua la sua corsa e buona prestazione del Capradosso che avrebbe potuto pareggiare senza la prodezza del portiere dell’Amatrice.: «Il primo tempo è andato bene, forse dovevamo essere ancora di più incisivi per chiudere la partita. Nel secondo tempo siamo partiti meno grintosi e gli avversari sono cresciuti, ma alla fine siamo comunque riusciti a prendere la vittoria».: «Nel primo tempo siamo stati troppo remissivi, mentre nel secondo abbiamo fatto la partita con grinta e fisicità, meritavamo il pareggio e forse anche di vincere. Sicuramente una prestazione complessivamente buona su un campo non facile».: Pantarotto, D’Aquilio, Cenfi (16’ st Cesaretti), Vitale, Pica, D’Amelia (16’ st Bucci), Gianfelice, Onesti, Colangeli, Ciogli, Ciccalotti (34’ st Pietrangeli S.). A disp. Sacco, Pietrangeli T., Bulzoni, Masci, Serjanaj. All. Bucci: Santarelli, Carloni, Loua (40’ st Tomassetti Mirko), Serafini (42’ st De Massimi), Nicoli’, Massimi, Salusest, Tosoni, Diomande, Ortenzi (34’ pt Tomassetti M.), Cenciotti (36’ st Recchia). A disp. Formichetti, Recchia, Buzzi. All. Tulli: Agostino di Roma 1: 19' pt Colangeli su rig. (A), 34’ pt Gianfelice (A), 3’ st Salusest (C): ammoniti: Pica, Gianfelice (A), Salusest, Serafini, Diomande, Massimi (C); angoli: 4-3.