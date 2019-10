© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Derby numero 31 della storia, tra Rieti e Viterbese, una sfida mai banale, che regala sempre emozioni, gol e - qualche volta - anche verdetti definitivi, come quel 1° Maggio di cinque anni fa che sancì il ritorno dei gialloblù in serie D proprio grazie al 3-0 dello Scopigno firmato dal trio Vegnaduzzo-Polani-Martinelli. Ed è proprio da lì che è ripartita la scalata professionistica della Viterbese, detentrice della Coppa Italia di C dopo il trionfo dello scorso anno contro il Monza di Berlusconi.Per l'occasione il tecnico Giovanni Lopez, che lo scorso anno a Rieti da "disoccupato" spesso si è affacciato per studiare quelle che oggi sono tante avversarie da sfidare. Ritrovati i gol e le giocate di Tounkara lì davanti, la Viterbese recupera anche Volpe e Besea e domani sera è atteso a Rieti in formazione-tipo, oltre ad un buon numero di tifosi al seguito. In classifica il sesto posto attuale, a -6 dal Potenza capolista, rappresenta uno stimolo in più per tentare di rendere importante questa stagione, ma dalle parti della Palazzina l'imperativo è uno solo: non sottovalutare un Rieti all'apparenza in disarmo, reduce peraltro da una vittoria (la prima) su un campo difficile come il "Sicula Trasporti Stadium".Sarà anche il derby tra due "nuove proprietà": da una parte l'imprenditore Marco Arturo Romano, dall'altra il consorzio campano "momentaneamente" rappresentato dalla Ital Diesel srl, con un direttore tecnico come Luigi Pavarese in testa, in attesa di conoscere nomi e volti della proprietà. Lo scorso anno il Rieti s'impose sia all'andata (1-0 gol di Gondo al "Rocchi"), che al ritorno (1-0 gol di Marchi allo "Scopigno").Probabile formazione (3-4-1-2): Vitali; Atanasov, Milillo, Baschirotto; De Giorgi, Sibilia (Antezza), Bensaja, Bezziccheri, Errico; Culina, Tounkara. Allenatore: Lopez.