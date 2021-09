Visit Rieti e Asm Tour Operator alla Fiera Evootrends per promuovere il territorio

Sabato 11 Settembre 2021, 12:39

RIETI - E' in corso in questo fine settimana la Fiera Evootrends promossa da Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, organizzata in modalità virtuale da Fiera di Roma.



Un appuntamento importante dedicato alla filiera olivicolo-olearia che vede coinvolti produttori, aziende agricole, aziende di prodotti per la lavorazione, frantoi, enti di ricerca, attività ristorative, oleoteche, agenzie di viaggio e tour operator dedicati a promuovere l'olioturismo, che sta riscuotendo una particolare attenzione e raccoglie sempre più richieste dall'Italia e dall'estero.



L'Ufficio Turistico "Visit Rieti" ha preso parte alla Fiera grazie ad ASM Tour Operator che promuove il territorio sabino con l'organizzazione di tour esperenziali negli uliveti della zona nel periodo della raccolta invernale delle olive a contatto con i coltivatori tra storie, racconti e visite ai frantoi per la molitura e le degustazioni del primo olio DOP d'Europa.



«Una presenza importante ad una Fiera che rappresenta un'ottima opportunità per tutta la filiera produttiva, turistica e ricettiva del territorio sabino - spiega il Vicesindaco di Rieti e assessore al Turismo Daniele Sinibaldi - che attesta ancora una volta il costante e capillare lavoro di promozione turistica che si sta portando avanti per rilanciare le ricchezze non solo della città, ma di tutta la provincia di Rieti».

Numerosi sono stati gli incontri sulla piattaforma di Evootrends sia con operatori italiani che esteri, all'insegna di un significativo interesse per le nostre attività e per le possibilità di collaborazioni congiunte.