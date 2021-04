22 Aprile 2021

di Samuele Annibaldi

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Si è spento ieri a 74 anni presso l’ospedale di Rieti, dove era ricoverato da sabato, Giannicola Mariani, per tutti Gianni. Era positivo al Covid e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. Era di Casperia, dove non c’era persona che non lo conoscesse. Nel borgo ogni pietra dell’antico centro storico parlava di lui. La Casperia che con le sue sapienti mani e doti di artista innato è anche riuscito a riassumere e conservare a futura memoria nell’opera monumentale di oltre 60 metri quadrati allestita in un’ala del complesso della chiesa parrocchiale.

Una Natività ambientata nel borgo medievale dell’antica Aspra riprodotto fedelmente e con una minuzia nei particolari che incanta. Un’opera d’arte realizzata in oltre 10 anni di lavoro, pluripremiata ai concorsi, considerata opera monumentale e visitata da migliaia di turisti oltre che dai compaesani che si sono stretti in queste ore intorno ai figli Adriana ed Alberto. Gianni Mariani nei suoi 74 anni di vita ha fatto di tutto. Conosciutissimo in Sabina, per anni aveva lavorato al Consorzio acquedottistico della Media Sabina fino alla pensione.

Da ragazzo fu il primo portiere della neonata squadra di calcio del Casperia, erano gli anni’70, ed è stato anche apprezzato batterista del gruppo The Spiders. Impegnato nel sociale e nel Gruppo Aido, da decenni collaboratore in parrocchia dove tra le altre cose era custode dell’antica arte del suonare le campane a martello. Le stesse che a mezzogiorno di ieri hanno annunciato che era deceduto.