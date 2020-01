Virginia Raggi a Rieti a tifare per il figlio Matteo al torneo della Befana di Basket. Foto

Virginia Raggi per due giorni in trasferta, ma non come sindaca. Mamma a tempo pieno per due giorni a Rieti dove il figlio Matteo è impegnato al Torneo della Befana di basket. La squadra Uisp XIII, categoria Aquilotti 2010, è approdata alla fase finale.



Un fine settimana insomma nel capoluogo sabino per la prima cittadina di Roma che ieri ha cenato in un ristorante del centro storico e questa mattina si è sistemata con il marito Andrea Severini sulle tribune della palestra Ricci per tifare, mai fuori le righe, per la squadra romana, uscita tuttavia sconfitta 18-6 contro l’Elite Roma. Pazienza: per consolare Matteo un sacchetto di dolcetti.