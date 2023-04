Presunta violenza sessuale subita da un giovane transessuale lungo la Salaria. Indagano i carabinieri

RIETI - Sono in corso indagini per accertare quanto accaduto il pomeriggio della scorsa giornata nel Comune di Fara in Sabina, in un tratto stradale della Salaria per Roma. Si tratta di una presunta violenza sessuale che sarebbe stata subita da un giovane transessuale che poi ha richiesto le cure mediche dei sanitari del 118.

Dopo l’intervento del personale medico sanitario, il giovane è stato trasportato presso l’ospedale di Monterotondo per indagini cliniche. Indaga sulla vicenda il personale dell’Arma territoriale.