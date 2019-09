rieti - Resta ai domiciliari, il 57enne reatino arrestato in provincia di Parma con l’accusa di violenza sessuale su minore. Mentre la vicenda che ha indotto la Procura del capoluogo emiliano a disporre la misura cautelare nei suoi confronti continua a essere avvolta da un alone di estrema riservatezza.



Dalle notizie che circolano nel comune in provincia di Parma, i fatti si sarebbero svolti durante un centro estivo dove il 57enne faceva parte di un’equipe di animatori.



