S'interrompe a Villalba la striscia positiva del Cantalice: 3-1. Patacchiola: «Ma non abbiamo demeritato»

RIETI - Il Cantalice interrompe la striscia dei tre risultati utili consecutivi: sul campo del Villalba termina 3-1. Dopo la decima giornata, l’unidicesima posizione rimane invariata ma servono punti per raggiungere l'obiettivo salvezza prefissato.

La gara

Gara dai due volti. Bene il primo tempo del Cantalice che non riesce a trovare il gol su moltepilici occasioni. I padroni di casa riescono a passare in vantaggio solo su calcio di rigore al 36’, dagli undici metri Lavrazo non sbaglia.

Pronti via e all’undicesimo della ripresa arriva il doppio vantaggio del Villalba: Ragis mette dentro il gol che vale il 2 a 0. I ragazzi di mister Patacchiola non si arrendono e al 20’ ecco il gol che accorcia le distanze: il giovane Gunnella su mischia riapre il match. Nel finale il Cantalice si spinge tutto in avanti col rischio di ripartenze: nei minuiti di recupero i biancorossi subiscono il 3-1 di Shaninas.

Il tecnico Simone Patacchiola

«Per i non spettatori il risultato potrebbe sembrare pesante ma non è così. Abbiamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa ci siamo spinti in avanti per cercare di riprendere il risultato ma non ci siamo riusciti subento gli altri due gol del Villalba. C’è da lavorare per raggiungere l’obiettivo».