RIETI - Danni all’illuminazione della Villa di Tito. A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Castel S.Angelo Luigi Taddei: «Da sabato scorso ad oggi abbiamo potuto accertare diversi danneggiamenti del tutto volontari sia al sistema di illuminazione stradale che ai fari che illuminano le mura»..

Un gesto che si accanisce contro una delle testimonianze archeologiche più illustri della provincia di Rieti. «Debbo solo dire - ha proseguito Taddei - che si resta senza parole di fronte a questi scempi fatti in totale disprezzo degli sforzi fatti per dare il giusto risalto a parti della nostra storia. Ci auguriamo che possano essere rintracciati e denunciati: i soldi della nostra comunità non possono essere sperperati invano».

Oggi il primo cittadino è tornato sulla questione: «Finora non siamo riusciti ad individuare i responsabili del danno ai fari che illuminano le mura della villa di Tito - ha spiegato Taddei - dobbiamo continuare a sbobinare il materiale di ripresa della telecamera: quello che resta è la grande amarezza per un gesto veramente ignobile, come quello compiuto tre anni fa quando rubarono cinque punti luce attorno al lago di Paterno: evidentemente ci sono persone che agiscono impunemente o che si sentono sicure».

