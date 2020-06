Rieti, Vildera approda a Treviso, Pistoia sarà rivale Npc, Agrigento in B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il primo grande nome in uscita dalla Npc Rieti è quello del capitano Giovanni Vildera: c'è l'accordo con la De' Longhi Treviso, in Lba. Dopo tanta A2 tra Omegna, Siena, Biella e appunto Rieti, per il centro padovano, scuola Reyer Venezia, è arrivato il momento del grande salto: 10,5 punti e 6,5 rimbalzi di media a gara, i numeri di Vildera nell'ultima stagione, approdato a Rieti nella seconda parte di campionato della stagione 2018/2019.Una massima serie a due passi da casa per Vildera, Padova e Treviso distano praticamente meno di un'ora di macchina, che già da diverse settimane era finito nel taccuino di diverse società. Per la De' Longhi è il secondo colpo di mercato, dopo l'approdo dell'ex Bergamo Carroll, mentre in uscita era rimasta scoperta proprio nello spot di centro, dopo l'addio di Tessitori, ufficiale da qualche giorno alla Virtus Bologna.In attesa di conoscere le prossime mosse della Npc Rieti, la geografia della serie A2 e in particolare del girone Ovest, potrebbe essere stravolta: Agrigento rinuncia all'A2 e riparte dalla serie B, mentre dalla serie A per ora è ufficiale l'autoretrocessione di Pistoia.