© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il presidio dei vigili del fuoco non si muove da Amatrice. Lo rende noto la Fns Cisl Lazio che ha ottenuto una nuova proroga per il mantenimento del presidio di Amatrice.«Grazie all’intervento del sindacato più rappresentativo della categoria - si legge in una nota a firma del segretario regionale Massimo Vespia - per la seconda volta, la presenza diurna dei vigili del fuoco nel territorio più colpito dal sisma è stata prorogata dal Dipartimento fino al prossimo 30 giugno.Nell’attesa che il Ministero e la politica decidano come potenziare concretamente i vigili del fuoco nelle zone del terremoto, il soccorso tecnico urgente dovrà continuare, in ogni modo, ad essere assicurato in quella parte della provincia reatina. La Fnc Cisl Lazio - conclude la nota - proseguirà nel tutelare i diritti dei lavoratori del contratto nazionale dei vigili del fuoco e della cittadinanza».