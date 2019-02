RIETI - Aumenta il livello di sicurezza del tribunale. Dopo la realizzazione della rete di telecamere esterne che consentono ora di controllare l'intero perimetro del palazzo da parte dei vigilantes della Cosmopol attraverso un monitor, all'ingresso è stato potenziato anche il sistema per i controlli dei visitatori grazie all'installazione di uno scanner - che va ad aggiungersi al metal detector - attraverso il quale è possibile verificare il contenuto di borse o pacchi, senza aprirli.



Tutto questo in vista della realizzazione di un nuovo ingresso blindato, per il quale sono già in corso i lavori. © RIPRODUZIONE RISERVATA