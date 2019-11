MODICA VS CANEO

PRECEDENTE POSITIVO

PROGRAMMA, XIV GIORNATA

Sabato 9 novembre ore 18,30

Domenica 10 novembre ore 15

Domenica 10 novembre Ore 17,30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vibonese-Rieti in programma oggi, 9 novembre, al "Razza" di Vibo (ore 18,30), può essere considerata una vera e propria prova di forza. Tanto i calabresi, quanto i sabini, infatti, sono in serie positiva da quattro turni e l'ultima sconfitta porta la stessa data: il 13 ottobre, infatti, gli amarantoceleste persero 1-0 col Monopoli in casa, mentre i rossoblù rimediarono un sonoro 6-2 dalla Virtus Francavilla. Da quel giorno, però, le due squadre hanno solo collezionato punti: 6 la Vibonese, 10 il Rieti. E questo è un altro dei motivi per cui oggi varrà la pena seguire con attenzione un duello ravvicinato tutt'altro che scontato. Perché se è vero che la formazione calabrese avrà dalla sua il fattore-campo, è altrettanto vero che l'undici reatino da quando è esplosa la crisi societaria ha saputo trovare equilibrio e determinazione proprio durante quei 90' di gioco usati come valvola di sfogo alle tante, forse, troppe incertezze di carattere economico che ancora oggi ruotano intorno alla sfera amarantoceleste.In campo Vibonese-Rieti potrebbe regalare gol ed emozioni: per contrastare il 4-3-3 di Modica, ecco il 3-4-3 di Caneo. Due moduli offensivi e, soprattutto, propositivi, tali da rendere incerto il pronostico finale. Nel Modica l'attacco sarà guidato ancora da Bubas e Bernardotto, mentre la mediana del Rieti ritrova Palma e potrebbe sfruttare nuovamente il jolly Esposito sul tridente avanzato. Nela Vibonese unico assente lo squalificato Malberti, nel Rieti invece mancheranno Zampa (infortunato) e Guiebre (influenzato).L'ultima volta al "Razza", tra Vibonese e Rieti finì 2-0 in favore degli amarantoceleste, che s'imposero grazie ai gol di Cernigoi e Gondo. Era il 13 febbraio, era il magic moment della cura-Capuano, da dove partì la scalata alla salvezza. Fu una gara condizionata anche dalle espulsioni dirette di Altobello prima e Bubas poi, due dei protagonisti odierni tra i calabresi, pronti a servire un "Amaro del Capo" alla banda Caneo per riequilibrare le sorti. Allo "Scopigno" invece, si è sempre imposta la Vibonese: 2-1 nella poule scudetto di due anni fa, 1-0 in campionato la scorsa stagione.Vibonese-Rieti;Cavese-Catanzaro;Monopoli-Viterbese;Picerno-Teramo;Reggina-Casertana;Virtus Francavilla-Rende;Bisceglie-Bari;Catania-Sicula Leonzio;Ternana-Paganese.Reggina 31Ternana 26Monopoli 25Potenza 24Bari 23Viterbese e Teramo 21Catanzaro 20Casertana 18Virtus Francavilla, Vibonese e Catania 17Paganese 16Avellino 14Picerno e Cavese 13Rieti 12Bisceglie 10Sicula Leonzio 9Rende 6