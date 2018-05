di Raffaella Di Claudio

RIETI - Via XXIV Maggio off limits, traffico in tilt e commercianti imbestialiti. È la sintesi di una giornata da dimenticare nella via commerciale di Passo Corese, dove questa mattina era in programma la riparazione di un tratto dell’acquedotto ora gestito da Acqua pubblica sabina. La società, il 15 maggio, ha chiesto al Comune di chiudere al traffico un tratto di strada per permettere di eseguire i lavori. Il responsabile del settore vigilanza aveva provveduto a emettere l’ordinanza che è comparsa su un palo della via solo nella giornata di ieri, senza che fosse accompagnata da comunicazioni dirette agli esercenti.



Nel provvedimento, tuttavia, veniva predisposta la chiusura della via a partire dal civico 66 e la deviazione del traffico all’interno di un passaggio condominiale che porta a via dei Bretoni. Ma, a differenza di quanto stabilito dall’ordinanza, questa mattina le transenne sono state apposte all’inizio della via, mandando su tutte le furie i commercianti e creando difficoltà agli automobilisti costretti in inversioni di marcia improbabili.



I commercianti, su tutte le furie, hanno subito avvisato il Comune di quanto stava avvenendo, provvedendo a spostare (loro, né il comune, né la ditta) le transenne fino al punto in cui effettivamente doveva essere deviato il traffico. Erano circa le 10. I lavori si sono protratti fino alle 13, creando in un periodo di cerimonie come questo, in cui la via è particolarmente frequentata, numerosi disagi alle attività commerciali che avrebbero preferito che i lavori venissero eseguiti il giovedì pomeriggio, quando i negozi sono chiusi. Dopo il danno poi sembra esserci anche la beffa, visto che nell’area della riparazione, qualche ora fa, c’era una nuova perdita d’acqua.

Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA