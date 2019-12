GLI ORGANIZZATORI

CHRISTMAS KISSING DAY: IL PROGRAMMA

RIETI - La tradizione vuole che baciarsi sotto il vischio sia di buon auspicio? E allora ci pensano i commercianti di via XXIV Maggio a riempire la strada commerciale della pianta augurale invitando tutti al primo Christmas Kissing Day fissato per domani 15 dicembre, nella seconda delle tre giornate natalizie organizzate dagli esercenti in una via piena di espositori e resa pedonale per l’occasione.Dopo il successo della giornata inaugurale dell’8 dicembre, domani l’appuntamento è di nuovo in via XXIV Maggio.«La frenesia, la facilità e la velocità nell’acquisto online rende difficile e lontani i normali rapporti di contatto che c’erano prima, tra persona e persona, tra pubblico e venditore – spiegano gli organizzatori - E’ stato questo il principale motivo per il quale abbiamo fortemente voluto riaprire la nostra strada alla gente, al passaggio di persone a piedi, ai bambini e alla festa. Tornare al contatto umano, fidarsi del commerciante, fare un regalo scegliendo il sorriso di chi ci sta davanti piuttosto alla scelta di un oggetto davanti ad un pc. La nostra non è una lotta contro l’innovazione, giusta e di aiuto importante in molti campi, la nostra è la volontà di far capire che dietro a un regalo, a un acquisto c’è qualcosa in più e quel qualcosa in più è dato solo dal rapporto tra persona e persona».«Abbiamo messo in palio un cesto pieno di doni: tutti i commercianti hanno scelto e donato qualcosa e il valore del pacco è arrivato a quasi 600 euro – continuano gli esercenti - Come si vince? Basterà baciarsi nelle postazioni realizzate ad hoc sotto ad una fantastica composizione di vischio, leggere il regolamento, taggarsi e seguire la pagina Instagram passocorese_infesta, dedicata agli eventi della nostra via, chi conquisterà più “mi piace” vincerà tutti i nostri doni».Per tutta la giornata la via ospiterà tantissime attività: animazione e il più grande concerto di Natale della Sabina con 100 bambini che intoneranno canzoni magiche, la cucina tipicamente sabina di KORESANDO e…baci a volontà!