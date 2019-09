RIETI - Il parcheggio che (non) c’è. Pronto dal 13 settembre, giorno in cui è stata completata l’asfaltatura di via Servilia, il posteggio situato all’incrocio con via Francesco Sacco è attualmente transennato e inaccessibile. Più grande di quanto lo fosse in precedenza, ma inutilizzabile. Per svelare l’arcano è sufficiente avvicinarsi ai nastri bianchi e rossi e capire che è tutta colpa di una ringhiera: quella che sarebbe dovuta essere montata prima o contestualmente alla realizzazione del parcheggio. Ad oggi ancora non c’è e fin quando non verrà installata, i posti auto, poiché non in sicurezza, resteranno “vietati”.

