Domenica 6 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Via San Francesco è stata riaperta al traffico, dopo giorni di disagi vissuti da residenti e operatori economici, ma resta il problema della messa in sicurezza dell’edificio che, ormai da molti anni, è pericolante e dal quale sono caduti i pezzi di cornicione e di intonaco che hanno costretto la Polizia locale a disporre la chiusura al traffico. Il fabbricato, protetto ora da un’impalcatura collocata a copertura della facciata, resta pericolante e un intervento per metterlo definitivamente in sicurezza non può essere rinviato nel tempo. A chiederlo sono i firmatari (oltre cento) di una petizione inviata al sindaco Daniele Sinibaldi affinché si attivi, come previsto dalla legge, per obbligare i proprietari dello stabile a sanare la situazione che a più riprese, nel corso degli ultimi venti anni, ha portato a temporanee chiusure della strada proprio a causa del ripetersi delle cadute di pezzi di cornicione.

Nel documento inviato in Comune non c’è spazio per interpretazioni diverse in quanto vengono richiamati «gli articoli contenuti nel testo unico degli enti locali che riservano al sindaco, nella sua veste di ufficiale del governo, il potere di emettere un’ordinanza contro i privati per obbligarli a eseguire i lavori urgenti a tutela dell’incolumità dei cittadini che non può essere certamente garantita da una semplice impalcatura», ordinanza di cui, fino al momento di riapertura di via San Francesco, non si è avuta notizia.

Sinibaldi può intervenire anche nel caso che l’ordinanza non sia rispettata dai proprietari: «La legge consente al sindaco, in caso di inadempienza, di ordinare i lavori con le spese anticipate dall’amministrazione e poi potrà rivalersi sul privato con azioni esecutive per il recupero forzato».

Sorvolando sui tempi di chiusura di via San Francesco (nessun cartello indicante date di inizio e fine dei lavori posto all’incrocio con via Garibaldi, ma solo un generico avviso di accesso agli autorizzati) il documento richiama «i seri danni provocati ai titolari delle attività commerciali che sorgono nel quartiere (ristoranti, negozi, Bed & Breakfast), che hanno visto ridotte le presenze, talora anche in modo importante e, non ultimo, un serio problema di sicurezza laddove fossero dovuti intervenire in zona mezzi di soccorso». Una storia, quella del palazzo pericolante, che si trascina da oltre un quarto di secolo, iniziata a ridosso del sisma del 1997, culminata con cause giudiziarie tra i proprietari, che hanno convinto anche un noto costruttore reatino a rinunciare all’impresa.