22 Aprile 2021

di Franca Giansoldati

(Lettura 3 minuti)







Nel radar del Recovery Plan per portare l'Italia fuori dalle secche sarebbe un errore assegnare un ruolo marginale al Centro Italia. «E' un'area strategica e di cerniera, oltre che un autentico collante culturale identitario tra il Nord orientato verso l'Europa e il Sud proteso verso il Mediterraneo». Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti e amministratore apostolico ad Ascoli Piceno, riflette sul post Covid mettendo in luce che in questa fase non si tratta solo di allocare risorse, ma di progettare un new deal capace di andare oltre la mera dimensione economica e finanziaria.

Il sociologo Diotallevi sul Messaggero ha aperto la riflessione sul peso del Centro Italia dove, tra l'altro, vi sono luoghi simbolo per le radici cristiane dell'Europa come Subiaco, Roma, Assisi, Montecassino. Cosa ne pensa?

«Dobbiamo chiederci davvero cosa vogliamo per il futuro. La rinascita nazionale deve poggiare in modo integrato sulla dimensione economica, sociale e cultura. Per questo sarebbe bene allargare la visuale. Il Centro Italia non può restare indietro, è qui che ci sono le radici della italianità, lo si è visto bene anche con le celebrazioni dantesche. Le matrici comuni dell'Italia sono circoscritte in questa sorta di macro regione».

In che senso?

«La questione dell'Italia Centrale per certi versi viene prima di quella questione meridionale e persino di quella settentrionale poiché si tratta di una area in cui è nata una matrice comune. Mi riferisco a quell'elemento di coesione che se trascurato rischia di indebolire ancora di più il tutto. Non è possibile ricostruire solo sulla base di traiettorie economiche: l'economia da sola, per quanto importantissima, non può unire in un momento come questo».

Poco prima di Pasqua, durante una celebrazione, ha detto che in giro c'è una depressione che si taglia a fettine. Come si sta trasformando il territorio?

«Purtroppo vedo che la depressione è come una nebbia che avvolge ormai tutta la nostra realtà. E non è stato tanto il Covid a produrla, semmai la ha solo amplificata. Gli indicatori sono due: da una parte la mancanza di vitalità, nel senso che se non c'è più crescita demografica e siamo in caduta libera. Di conseguenza vi è anche una perdita di creatività. La ricostruzione post Covid ci sta dicendo che dobbiamo rafforzare, per esempio, il rapporto tra pubblico e privato».

Capitolo terremoto: ci fa per favore il punto?

«La macchina burocratica è estenuante e va resa più efficiente. I bizantinismi sono al limite del patologico. Sul terremoto non tutto è fermo. Va dato atto al Commissario Legnini di avere accelerato una serie di passaggi. Speriamo solo di vedere qualcosa di più significativo nei prossimi mesi».

Servono riforme alla pubblica amministrazione...

«Sicuro: il problema è strutturale, la macchina burocratica deve essere semplificata. Noi nelle zone del terremoto lo tocchiamo con mano ogni giorno. I tempi sono talmente lunghi che la capacità di reazione di chi è stato colpito dalla crisi può essere compromessa».

Da vescovo cosa vorrebbe dire se ne avesse la possibilità al presidente Draghi?

«Mi preme fare ascoltare il disagio della mia gente. Chiedo che il Centro Italia sia posto in una giusta collocazione. Si tratta di un luogo di passaggio, uno snodo importante. Certo servono strutture materiali e immateriali. Penso per esempio alla Salaria che ha bisogno di essere potenziata. Si tratta di una consolare che collega i due mari e mette in contatto il corridoio della dorsale adriatica. I romani lo avevano capito bene: era strategica. Poi penso alla ferrovia che collega Ascoli. Anche in questo caso sarebbe necessaria. E' chiaro che le comunicazioni, le strade o le ferrovie, sono i punti chiave per non fare morire un territorio, per vederlo cambiare in meglio per ridisegnare l'Italia del post Covid. Il governo penso che debba dire una parola chiara. Le zone del terremoto tornerebbero ad avere una nuova centralità».