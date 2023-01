Il nuovo vescovo: in centinaia dalla Puglia per don Vito. Alberghi e ristoranti pieni I video dei saluti dei concittadini

RIETI - Bari, Molfetta, Terlizzi...c'è tutta la Puglia stasera a Rieti. Per don Vito stanno arrivando parenti, amici, compagni di scuola e tanti parrocchiani che hanno voluto accompagnare quello che domani sarà il nuovo vescovo di Rieti nella sua giornata più bella. Sono arrivati in città in auto, in pullman o con minivan organizzatissimi.

««Rieti è bellissima, è freddo ma è un freddo secco, si sta bene. Torneremo spesso». Ristoranti pieni stasera, e strade del centro affollate «per don Vito, che lo merita». Prove in corso fino a tarda sera nella cattedrale di Santa Maria, tra coro e liturgia. In sagrestia tutto pronto, con anello, mitra e pastorale di legno.

Intanto si socializza tra pugliesi e reatini: «La vostra accoglienza è stata magnifica, ci sentiamo a casa». E già scatta la sfida dell'olio: «Ve ne ho portato una boccetta, così fate la prova subito».