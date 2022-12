Verso il Natale: oggi a Santa Rufina mercatini, spettacoli, zampognari e la casa di Babbo

RIETI - Santa Rufina, nel comune di Cittaducale si appresta a vivere un sabato ricco di eventi, grazie alle proposte dell’associazione Rulli e Cantine che per la prima volta organizza i mercatini di Natale, oggi, 17 dicembre, a partire dalle 10.

Tra i banchi, ricchi di proposte artigianali e di prodotti della tradizione gastronomica locale, non mancherà la musica, con cornamuse, zampogne e percussioni della Compagnia di San Giovanni e le note tradizionali delle atmosfere natalizie.

Dalle 17, sempre nel centro storico, Babbo Natale riceverà i bambini con le loro letterine.

L’associazione, capitanata da Sandro Angeletti, offrirà lo spettacolo del teatrino dei burattini che mette in scena la favola di Pinocchio, con la Compagnia Teatro Italiano. L’appuntamento è alle 16 al palazzo del Sacramento, in via dritta.

In serata per tutti ci sarà la possibilità di ristorarsi con polenta, salsicce e patatine fritte.

A partire dall’8 dicembre l’associazione ha invitato i cittadini ad esporre presepi per le vie e nei vicoli del caratteristico borgo: sarà possibile ammirarli fino al 6 gennaio.

Sarà invece possibile ammirare ogni giorno i capolavori realizzati grazie all’iniziativa Arte nei vicoli, sposata da piccoli e grandi artisti che hanno dipinto gli sportelli dell’acqua e del gas, colorando le vie del paese, diventato un museo a cielo aperto.

In questo tempo di Avvento, l’associazione Rulli e Cantine ha anche acceso l’albero di Natale davanti la chiesa di Santa Maria del Popolo e la stella cometa, che illumina il paese.