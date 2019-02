Ultimo aggiornamento: 17:47

RIETI - Emergenza freddo in alcune abitazioni della frazione di Granica di Montopoli. A causa del forte vento che da ieri sta spazzando tutta la provincia, in alcune case si è interrotto il flusso di energia elettrica.In molti hanno segnalato la caso all'ente gestore - l'Enel in questo caso - non ricevendo però risposta. Il cittadino Massimiliano Fabi, sulla sua pagina facebook, ha così denunciato la situazione: «dalle 12 e 30 di ieri diverse aitazioni di Granica sono senza energia elettrica. Nonostante le segnalazioni fatte sul disco che Enel mette a disposizione e nonostante il codice inserito per essere informati sulla cronologia del guasto, siamo arrivati ad oggi e noi siamo ancora al freddo, dopo aver passato una notte intera al freddo lo siamo anche oggi che è domenica.La cosa più assurda - denuncia ancora Massimiliano Fabi - è che nel 2019 non si è ancora fatto vivo nessun operatore della società Enel, sia di eprsona che per telefono. Magari solo per rassicurare sul tipo di guasto e sui tempi di intervento».