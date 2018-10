RIETI - Non piove, contrariamente alle previsioni, ma spira un vento fortissimo che sta causando disagi enormi in tutta la Bassa Sabina.

Danni anche alla scuola “Aldo Moro” di Passo Corese dove le raffiche di vento hanno scoperchiato una copertura in gomma del tetto e divelto un condizionatore, facendo pericolosamente rimanere in bilico su una parete della scuola, come si può vedere dalla foto.



Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, in queste ore subissati di telefonate. Al “Moro” si sono portati anche gli uomini della Protezione civile e agenti del posto di Polizia di Passo Corese.

I vigili del fuoco parlano di vera e propria tromba d'aria su Passo Corese.

Ultimo aggiornamento: 14:25

