Ultimo aggiornamento: 18:23

RIETI - «Non so chi c'ha messo le mani ma chiunque sia stato lo ringrazio perché l'albero è caduto poco prima che passassi io...». Sono queste le parole con le quali Malco Di Filippo, volto noto tra i bodyguards che svolgono servizio a Rieti e in eventi di caratura nazionale e internazionale, racconta su facebook la sua esperienza vissuta in mattinata percorrendo in auto la strada che porta verso la chiesa di Colle San Mauro e a Villa Potenziani, tra una vera e propria selva di alberi, uno dei quali a causa delle forti raffiche di vento che ancora imperversano sull'intera città e che hanno provocato già ingenti danni, gli è caduto a pochi centimetri dalla sua auto.«Mentre salivo - racconta - mi guardavo intorno perché intimorito dal fatto che con quel vento e visti i tanti alberi circostanti, era meglio restare vigili: ad un certo punto ne ho visto uno crollarmi proprio davanti. Ho fatto appena in tempo a fermare l'auto, se fossi passato qualche istante dopo probabilmente mi avrebbe preso in pieno».La foto scattata una volta sceso dal mezzo e postata su Facebook è inquitante, tanto quanto quella aggiunta nella conversazione successiva da Giada Balzerani, proprietatia dell'Park Hotel Villa Potenziani, che ritrae i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per rimuovere il grosso albero caduto proprio al centro della carreggiata, peraltro unica via percorribile per raggiungere il vicino centro cittadino.«Se sono come i gatti - scrive ancora Malco nel suo post - una me la sono giocata». Insomma, stavolta è andata bene, a Malko Di Filippo resterà quella sensazione di paura vissuta in quegli attimi, ma anche altre....sei vite ancora da gustarsi, magari evitando si schivare alberi.