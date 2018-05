di Matteo Di Mario

RIETI - Dopo la presentazione dei due libri sulla Resistenza lo scorso fine settimana, torna all’Archivio di Stato un nuovo appuntamento culturale. Venerdì 4 maggio, alle ore 15,30, verrà, infatti, proposto al pubblico il libro di Fabrizio Rufo “L’etica in laboratorio. Ricerca, responsabilità, diritti” (Donzelli editore).



Si tratterà di un momento di riflessione laica su temi di stretta attualità come la procreazione, la cura e il fin di vita. Un approfondimento su argomenti al centro di un grande dibattito, che coinvolge da tempo non solo il mondo scientifico, ma anche quello teologico, politico e filosofico.



Fabrizio Rufo, docente di Bioetica all’Università Sapienza di Roma, è stato, insieme a Bernardino Fantini, Telmo Pievani, Sergio Pimpinelli, co-curatore della mostra “Dna. Il grande libro della vita da Mendel alla genomica”, una grande rassegna internazionale che, tenutasi al Palazzo delle Esposizioni di Roma da febbraio a giugno 2017, oltre a narrare la storia e l’evoluzione della genetica partendo dalla vita e dalle scoperte del celebre naturalista boemo, ha incluso anche una sezione, con i documenti dell’Archivio di Stato di Rieti, dedicata agli studi e al lavoro dell’agronomo e genetista Nazareno Strampelli.

