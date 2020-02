RIETI - Si svolgeranno venerdì 7 febbraio alle ore 12, presso il palazzetto dello sport di Amatrice, i funerali del giovane Emiliano Stecconi, scomparso alcuni giorni fa a Santa Giusta nella stalla della sua famiglia per un malore.



La salma sarà successivamente traslata nel cimitero della frazione Santa Giusta.



La famiglia ha reso noto, in un gesto profondamente simbolico, di non volere fiori ma delle offerte che saranno raccolte e devolute «in favore di strutture ospedaliere del Comune di Amatrice».



Oltre al giorno del funerale, sarà possibile donare sul conto corrente IT 3700832773470000000005400.