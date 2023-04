Vdp cede solo nel finale al Sant'Angelo Romano: 0-1. Pezzotti: «Meritavamo almeno un punto»

RIETI - Il Valle del Peschiera tiene testa al Sant’Angelo Romano ma cede nel finale: termina 0-1. I reatini rimangono penultimi nel girone ma le dirette concorrenti alla salvezza vincono. Rimane l’ottima prestazione dei biancoazzurri che subiscono il gol al 89’.

La gara

Primo tempo dove le due squadre si affrontano a viso aperto: molto equilibrato dove il Vdp è aggressivo sui portatori palla e tiene i reparti molto corri fra loro. Le due formazioni in campo non hanno grandi occasioni.

Nella ripresa le due compagini rischiano qualcosa di più, il Sant’Angelo alza il baricentro ma il Vdp non rischia nulla gioca bene in ripartenza. Su tre occasioni è mancato l’ultimo passaggio per andare in porta. Sul finire la freschezza e i cambi del Sant’Angelo fanno la differenza. Su un fallo laterale arriva il gol degli ospiti che mettono la sfera imprendibile sotto l’incrocio dei pali.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Dispiace perché i ragazzi meritavano almeno un punto, qualunque peso abbia avuto questo nel finale di stagione. Sapevo che avrebbero fatto una grande partita perché in settimana si sono allenati molto bene. Sono felice ma amareggiato. L’importante è almeno che nelle ultime gare giochino a calcio come piace a me come ho visto oggi».