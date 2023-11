Valle del Peschiera tenta il colpo a Monterotondo. Pezzotti: «Avversario importante, abbiamo il dovere di provarci»

RIETI - Il Valle del Peschiera deve nuovamente alzare i ritmi. Dopo il successo della precedente domenica contro il Fiano Romano (3-2), è il momento del Monterotondo 1935. Alle 11 sul campo ospite i reatini affrontano la seconda della classe.

I padroni di casa non hanno mai perso fra le mura amiche. Anche se con una gara in più rispetto alla capolista Fc Rieti godono di un secondo posto a -1 dal vertice. I reatini sono in ottima forma e consapevoli di affrontare una delle squadre più importanti del girone.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«La settimana è trascorsa bene come sempre. L’unica incognita è vedere se avremo a disposizione Ousmane e Razzano. Monterotondo è una squadra importante per la categoria e non sarà facile, giochiamo nello stesso campionato e abbiamo il dovere di provarci. Ovviamente con la testa giusta perché certe squadre non ti permettono di fare errori. Comunque, non abbiamo pressioni e la squadra deve scendere in campo determinata. Poi alla fine tireremo le somme».