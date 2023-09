Valle del Peschiera si rinforza in difesa: ecco Luca Salvi e Antonio Caldentey

RIETI - A poco meno di due giorni dall’inizio del campionato, il Valle del Peschiera tira fuori dal cilindro due colpi. I rossoblù alzano il muro nel reparto difensivo: arrivano Luca Salvi e Antonio Caldentey.

Luca Salvi, centrale classe ’93, è un veterano del campionato di Promozione. Tante le stagioni fra Cantalice e Bf Sport. Nell’ultimo anno svincolato per motivi lavorativi e personali, Luca ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia rossoblù. Nella sua ultima stagione in campo ha vestito la maglia della Bf Sport.

Le prime parole di Salvi

«La passata stagione ho deciso di non giocare, avevo perso le motivazioni. Adesso ho scelto di ricominciare perché ho visto una società seria, composta da un gruppo che conosco molto bene. La spinta più importante è stata dettata dalla presenza di Cianetti e Di Lorenzo. Vorrei riprovare a riiniziare, un po’ il calcio mi è mancato.

Altra motivazione è stato sicuramente il mister, con Lorenzo siamo stati insieme due anni a Cantalice, sono stato bene, è una persona seria. Conosco anche il preparatore, Luca di Santo, mi ha cercato fortemente».

Il secondo è il difensore centrale classe 1998, Antonio Caldentey. Il ragazzo, italo-argentino, prima di arrivare in Italia, ha disputato vari campionati tra terza e quarta divisione del campionato argentino. Poi l’arrivo nella penisola. In Italia ha disputato campionato di Promozione ed Eccellenza calabrese, rispettivamente con le maglie di Cassano Sybaris e Bocale calcio.

Le prima parole di Caldentey

«Mi fa molto piacere essere a Rieti per confrontarmi con un campionato competitivo come la Promozione laziale. Ho trovato un gruppo di ragazzi voglioso di fare bene ed insieme potremmo toglierci belle soddisfazioni».