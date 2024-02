Valle del Peschiera torna al Gudini per il riscatto contro il quotato Riano. Pezzotti: «Rotta da invertire»

RIETI - Il Valle della Peschiera torna al Gudini dopo più di un mese: i reatini attendono una delle squadre più in forma del girone, il Riano di mister Fabrizio Benigni. Terminò 1-1 il match di andata.

I padroni di casa non vincono da un mese, due sconfitte nelle ultime due giornate, l’ultima pesante contro la Sanpolese (3-0) frutto anche di tante assenze e di un periodo burrascoso su tanti fronti. Il Riano arriva da tre risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di strappare la terza posizione al Fiano Romano. Ora i biancoblu sono a 37 punti anche se il secondo posto dista addirittura sei lunghezze. Una gara ostica.

Le parole di mister Lorenzo Pezzotti

«L’umore dei ragazzi è buono. La settimana è passata senza intoppi. Recuperiamo un under mentre Ousmane è ancora squalificato e Cianetti da valutare per un problema al piede. In settimana non si è allenato. Decideremo domani. La gara sarà importante per tutto. Primo perché sono due partita di fila che perdiamo e poi perché affronteremo la terza della classe. I punti cominciano a pesare e dobbiamo anche cominciare a guardarci alle spalle. Servirà il massimo impegno.