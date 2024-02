Valle del Peschiera, tre punti d'oro contro la Vjs Velletri: 2-0. Pezzotti: «Usciti fuori nel migliore dei modi»

RIETI - Al Gudini tre punti che valgono oro per il Valle del Peschiera: 2-0 alla Vjs Velletri e sesto posto. Padroni di casa che recuperano Ousmane, Cianetti, Floridi. In tribuna Aguzzi squalificato. Vjs Velletri che si presenta con il suo pubblico.

La gara

Partita sterile e a ritmi bassi. La prima vera occasione è del Vdp al 34’ con Sgavicchia che in area salta un uomo poi calcia sopra a Battisti. Gli ospiti ci provano al 40’ con Bala, Colasi attento risponde bene. I padroni di casa la sbloccano al 3’ della ripresa: Caldentey di testa su corner mette la sfera sul primo palo per il gol dell’1-0. Al 12’ da schema su corner Tunkara alza la palla sopra la traversa. Al 24’ Carlino impegna Colasi per la parata più difficile del match. Al 38’ una punizione di Cianetti battuta a cebntrocampo arriva perfetta sui piedi di Novelli che di prima al volo mette in rete per il 2-0. Allo scadere Monaco si divora il gol del possibile 3-0.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Primo tempo dove siamo scesi un po’ contratti, sembrava una partita di fine campionato quando in realtà sono i punti più importanti.

Nella ripresa sono contento che l’abbiamo sbloccata subito nei primi minuti su un corner, schemi che noi proviamo durante la settimana. Ho visto lucidità da parte dei ragazzi poi siamo usciti fuori nel migliore dei modi. Erano tre punti importanti».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Floridi (7’st Severoni), Campanelli, Cianetti (48’st Cavalli), Marcelli, Caldentey, Ousmane (10’ st Della Penna), Tunkara, Monaco, Colangeli (39’st Colasanti), Sgavicchia (7’st Novelli). A disp. Natali, Saburri, Trippa, Cenfi. All. Lorenzo Pezzotti

Vjs Velletri:Battisti, Amici, Stampiglia, Cafarotti, Costanzo, Federici (21’st Salaj), Candini, Di Maio (41’st Tomei), Carlino (25’st Passaretta), Bala (25’st Pansera), Francesotti (42’st Rua). A disp. Fusco, Picca, Durante, Shaho. All. Stefano de Massimi

Arbitro: Rizzo di Ciampino (Poggetti e Nardozi)

Marcatori: 3’st Caldentey, 38’st Novelli

Note. Ammoniti: Tunkara (Vdp), Bala (Vjs) Angoli:5-3 Recupero: 0’pt- 4’st