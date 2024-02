Valle del Peschiera, tris sul campo del Tor Lupara: 0-3. Pezzotti: «Alzato il ritmo nella ripresa»

RIETI - Il Valle del Peschiera vince ancora: sul campo del Tor Lupara, fanalino di coda del girone, termina 0-3. Un successo che mantiene i reatini in alta quota.

La gara

Ritmi bassi nei primi 10’: una conclusione per parte che però non impegna gli estremi difensori. Da una parte Cirilli, dall’altra Monaco che sul successivo corner colpisce anche la traversa. Al 18’ una disattenzione difensiva porta al tiro Minniti ma Colasi è attento a respingere. Al 31’ indecisione di Colasi su una conclusione da lontano che rischia di fare il pasticcio. Valle del Peschiera che ha il pallino del gioco per buona parte del primo tempo ma troppe le scelte sbagliate e poco concrete negli ultimi venti metri.

La ripresa

Valle del Peschiera che parte fortissimo. Al 7’ super gol di Cenfi: dal limite dell’area incrocia sull’angolo più lontano del portiere di casa. Palla che finisce sotto al sette, gol da applausi per il terzino sinistro che torna in campo da titolare dopo un periodo tra infortuni e malanni di stagione.

Al 18’ ci prova il subentrato Ousmane che entra in area, salta un uomo poi calcia sul primo palo ma Lulli è attento e respinge. Al 22’ raddoppia il Valle del Peschiera: Colangeli crossa in mezzo per Ousmane che anticipa tutti e mette in rete per lo 0-2. Soddisfazione per il ragazzo classe 2003 anche lui reduce da qualche infortunio di troppo. Al 45’ rischia il Valle del Peschiera, Colasi è attento e ipnotizza un l’attaccante del Tor Lupara. Nel recupero mette la sua firma anche Monaco, da fermo mette la palla nell’angolo basso più lontano di Lulli. Termina 0-3.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Non era facile, il primo tempo stavamo giocando a ritmi troppo bassi e all'intervallo ho paralto con i ragazzi. Mi aspettavo di sbloccarla prima ma sono contento di come hanno recepito quello che gli ho detto. Andiamo vanti cosi partita dopo partita».